Limpiar el teclado del ordenador fácilmente: 3 métodos para hacerlo desde casa

Cuando un ordenador presenta un problema, aunque sea de lo más básico, lo recomendable siempre es acudir a un especialista y que éste lo revise. Sin embargo, hay algunos pequeños detalles de mantenimiento de los que el usuario puede hacerse cargo aunque no tenga mayores conocimientos sobre el tema. La limpieza del teclado es uno de ellos.

Limpieza de teclado / Archivo

Ante todo, seguridad

Lo primero que deberás hacer cuando te dispongas a limpiar el teclado de tus dispositivos es apagar por completo el aparato, desconectándolo si es necesario. En el caso de dispositivos inalámbricos, lo que deberás hacer es quitarle las pilas, pero es importante que no haya ninguna fuente de alimentación conectada al aparato para evitar descargas, por tu seguridad y para que el aparato no se deteriore.

Antes de limpiarlo, colócalo boca abajo y da unos golpes suaves por detrás para que, por la fuerza de la gravedad, caiga la suciedad.

Dos tipos de limpieza

Como cualquier superficie, los teclados de dispositivos electrónicos no siempre necesitan el mismo tipo de limpieza. En este artículo encontrarás dos métodos en función de las necesidades de cada momento.

Una limpieza superficial

El truco del post-it : para recoger el polvo del teclado, puedes probar pegando y despegando un post-it. La parte adhesiva se llevará la suciedad más superficial.

Para terminar esta limpieza, pasarás un pincel o brocha por los huecos entre las teclas.

Teclado de ordenador / Archivo

Una limpieza más exhaustiva

Tu aliado: el alcohol isopropílico se evapora rápidamente, así que te será útil para disolver la suciedad sin dañar el equipo

Bastoncillos y paño: Humedece un bastoncillo de los oídos en alcohol teniendo mucho cuidado para que no gotee, y pásalo por los laterales de cada tecla. Usa un paño de microfibra ligeramente humedecido para la parte superior de las teclas.

Goma de borrar: Si hay manchas resistentes en las teclas, una goma de borrar de toda la vida suele eliminarlas sin rayar el plástico. Pásala con cuidado sobre la superficie.

Si una vez empleados ambos métodos tu teclado sigue sin estar limpio al 100%, deberás llevarlo a tu tienda de confianza para que realicen un mantenimiento más exhaustivo. Es importante que no lo dejes pasar ya que la suciedad en el teclado puede comprometer su funcionamiento a medio y largo plazo.