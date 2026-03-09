"Fuera de cobertura", con Alejandra Andrade, muestra el lado más oscuro de Texas

El reporterismo más directo regresa a Cuatro. El programa ‘Fuera de cobertura’, dirigido y presentado por Alejandra Andrade, estrena nueva temporada el lunes 9 de marzo a las 23:00 horas, con nuevos reportajes de investigación grabados dentro y fuera de España.

Según explica Mediaset, el formato mantiene su esencia: acceso a lugares de difícil entrada, testimonios directos de personas que rara vez tienen altavoz y una realización que sitúa al espectador en el centro de la historia.

Producido en colaboración con Producciones Imposibles, el programa vuelve con su característico estilo narrativo y visual para mostrar realidades complejas en distintos puntos del mundo.

‘Terror en Texas’: el reportaje que abre la temporada

La nueva temporada se inaugura con ‘Terror en Texas’, un reportaje grabado en este estado de Estados Unidos gobernado por Greg Abbott.

Tal y como señalan desde Mediaset, el trabajo analiza el impacto de una década de políticas ultraconservadoras en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

El equipo acompaña a migrantes que viven pendientes de las redadas del ICE, documenta la militarización de la frontera con México y recoge testimonios de familias que aseguran sentirse perseguidas por el endurecimiento de las leyes migratorias.

El reportaje también aborda la prohibición del aborto en el estado, una situación que está llevando a algunas mujeres a cruzar la frontera mexicana para poder interrumpir su embarazo. Además, analiza el debate generado por la retirada de cientos de títulos literarios en colegios y bibliotecas públicas.

Durante la investigación también se recoge el clima que denuncian miembros del colectivo LGTBI y el debate sobre la liberalización de armas, dando voz tanto a quienes se sienten amenazados como a quienes apoyan estas medidas.

Una temporada con reportajes en varios países

Tras su paso por Estados Unidos, el programa viajará a distintos lugares del mundo para investigar fenómenos sociales y culturales.

Uno de los destinos será Japón, donde Alejandra Andrade accederá a la prisión de Fuchu, en la que cumplen condena numerosos ancianos que cometen pequeños delitos para ingresar en la cárcel y evitar la soledad o la pobreza.

En Tokio, el equipo investigará también el fenómeno de los ‘Toyoko Kids’, adolescentes que huyen de sus hogares y sobreviven en la calle en entornos marcados por la vulnerabilidad, las adicciones y la explotación.

En Mediaset informan de que el programa viajará también a Marsella, en Francia, para documentar la guerra del narcotráfico en los barrios del norte de la ciudad, considerada uno de los epicentros europeos de la violencia vinculada a la droga.

La temporada incluirá además reportajes en Bosnia y Herzegovina, donde acompañará a un grupo de españoles hasta Medjugorje para analizar el fenómeno de las supuestas apariciones marianas, y en Qingtian, en el este de China, localidad de origen de gran parte de la comunidad china en España.

Entre los temas que abordará esta nueva etapa también se encuentran la fiebre de la longevidad y la situación de una colonia del sur de Madrid donde centenares de familias sobreviven en condiciones extremadamente precarias.