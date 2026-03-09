Cocina reluciente por menos de cinco euros: los trucos que cambiarán tu forma de limpiar
Cinco trucos súper sencillos para dejar tu cocina impecable por un precio realmente increíble
No hay sensación tan satisfactoria como la de encontrar remedios para la limpieza del hogar en los que no solo no tengas que gastar dinero extra, sino que te ayuden a ahorrar un par de euros al final del mes.
En este artículo encontrarás cinco trucos bien sencillos para limpiar a fondo sin esfuerzo y ahorrándole un disgusto a tu bolsillo. El último te sorprenderá.
Los ingredientes
Para llevar a cabo estos trucos solo necesitarás agua, vinagre blanco, limones, bicarbonato y sal gruesa.
Tabla de cortar
Para dejar reluciente tu tabla de cortar y, lo más importante, desinfectar a fondo la superficie y evitar que queden bacterias pegadas a la madera o el plástico, solo tendrás que hacer dos cosas: esparce sal gruesa sobre ella y frota con medio limón de tres a cinco minutos. De esta manera conseguirás tres cosas: limpiar a fondo, desodorizar y desinfectar.
Limpia el horno sin esfuerzo:
En este truco tendrás que invertir algo más de tiempo, pero será de espera, en su preparación solo te extenderás unos cinco minutos.
Para eliminar manchas que podrían llevarte demasiado tiempo, solo necesitarás hacer una pasta con bicarbonato y agua, extenderla dentro del horno y dejarla actuar toda la noche. Por la mañana, retírala con un paño húmedo y conseguirás un horno perfectamente limpio sin malos olores.
Aclara tus vasos
Para quitar ese tono blanquecino que adquiere el cristal con el paso del tiempo y los lavados en la máquina, lo único que tendrás que hacer es pasar sobre la superficie del vaso un paño con vinagre blanco. Eliminará el tono blanquecino y te permitirá recuperar el brillo del cristal.
Adiós a la grasa de los armarios
El mejor quitagrasas para los armarios es casero y el más sencillo: Una mezcla de aceite de cocina y bicarbonato a partes iguales para deshacer el sebo pegajoso.
No más cal en el grifo
Quizás este sea el truco más sorprendente de todos: para decir adiós a la cal en el grifo no necesitarás químicos corrosivos ni productos con olores fuertes: solo medio limón, que frotarás sobre las manchas durante unos cinco minutos y después aclararás con un generoso chorro de agua.
Mantener tu casa limpia no tiene por qué ser costoso ni engorroso. Basta con tener a mano un par de trucos para facilitarte las tareas más arduas.
