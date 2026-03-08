Sube el precio del butano: ¿cuánto cuesta ahora una bombona?

¿Aún usas en tu casa bombonas de butano? Si es así, has de saber que el precio del butano volverá a subir, afectando a miles de familias en España. El motivo: la guerra de Irán. El Ministerio para la Transición Ecológica publicará en los próximos días una revisión del precio actual, que supondrá rascarse más los bolsillos. La decisión estará condicionada por la evolución de los mercados energéticos internacionales en medio de los ataques en Oriente Medio. El conflicto también ha generado estos días colas kilométricas en las gasolineras de todo el país ante el temor de que el precio del combustible se dispare.

Esa escalada de tensión en países clave para la producción de petróleo y gas puede impactar directamente en el precio del butano. Actualmente, la bombona de 12,5 kilos cuesta 15,58 euros, precio vigente desde el 20 de enero. Pero todo apunta a una subida. Todo depende de tres factores: el precio base del gas por kilo fijado por el Gobierno, el Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,015 €/kg) y la aplicación del IVA del 21%. El resultado es el precio máximo que puede cobrarse al consumidor en toda España.

Con esa fórmula matemática, el Gobierno revisa cada dos meses el precio. Esto es en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Con ello se persigue que las distribuidoras no puedan fijar la tarifa que quieran, sino con la revisión del Estado.

El 16 de marzo: clave

Así, la próxima fecha importante está a la vuelta de la esquina: será el 16 de marzo. Aunque no será hasta el día siguiente, el martes 17, cuando se vea reflejado el nuevo precio en los establecimientos que lo comercializan.