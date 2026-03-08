Cómo picar ajos en cuestión de segundos y otros trucos imprescindibles de cocina

Los 'influencers' se sacan de la manga infinidad de trucos y consejos de limpieza muy prácticos para el día a día. Estas recomendaciones ahorran tiempo y dinero, y evitan comprar aparatos que pueden resultar innecesarios si en su lugar se aplican consejos como este.

Maria Fernández HOGAR · LIFESTYLE es una creadora de contenido en Instagram con más de 1,9 millones de seguidores experta en limpieza, decoración y estilo de vida, aunque en ocasiones se aventura a dar consejos de cocina, como este para picar ajos en segundos.

Para realizar este truco solo tienes que coger una batidora, ponerla al revés y colocar un ajo junto a las cuchillas. Cubre con film para que no se escape y tritura el ajo hasta obtener la textura deseada. Así te evitarás picarlo con cuchillo y tabla de cortar o utilizar el mortero.

Pero este consejo también sirve para moler pimienta. Si no tienes molinillo y te gusta el sabor de la pimienta recién molida y no la que ya viene preparada en el supermercado, este truco es muy práctico para dar ese sabor potente a tus elaboraciones en la cocina.

Además, @marianordichouse te propone darle un segundo uso a ese papel film que habrás utilizado para picar el ajo. extiéndelo sobre un vaso de cristal creando un poco de hueco para cascar un huevo sobre él. Después, echa un poco de aceite, ata el papel film y ponlo a cocinar durante tres minutos en un cazo con agua hirviendo. ¡Así obtendrás un huevo poché perfecto!

Trucos para el queso y la mantequilla

Si te resulta pesado rallar queso o mantequilla, prueba a utilizar un colador. Frota el queso por encima y verás qué textura más buena puedes obtener de forma rápida. Y si pones tiras de papel de horno en el filo del cuchillo, puedes cortar la mantequilla para generar monodosis muy prácticas para usar en cualquier momento.