El truco viral que promete acabar con el polvo en casa o, al menos, espaciar las limpiezas

El suavizante, al ser diluido y aplicado correctamente, se convierte en un aliado para quienes buscan mantener la casa limpia: te contamos por qué

Ventilar la vivienda y usar paños húmedos: los trucos contra el polvo que recomiendan los expertos.

Ventilar la vivienda y usar paños húmedos: los trucos contra el polvo que recomiendan los expertos.

Abril Oliva

Las redes sociales han vuelto a poner de moda un truco de limpieza: usar suavizante diluido para evitar que el polvo vuelva a aparecer cada dos días. Aunque parezca extraño, miles de usuarios aseguran que funciona. La clave está en aplicar una capa mínima de suavizante —muy bien disuelto en agua— sobre las superficies propensas a llenarse de pelusa, como estanterías, muebles o aparadores.

El motivo por el que este método se ha vuelto viral es que el suavizante contiene agentes antiestáticos que repelen las partículas suspendidas en el aire, de modo que el polvo tarda mucho más en asentarse. Y lo mejor es que no deja residuo visible si se aplica bien. Quienes ya lo han probado afirman que pueden espaciar las limpiezas durante más tiempo sin perder brillo ni generar olor fuerte.

Aunque no sustituye una limpieza profunda, el truco se ha convertido en un aliado inesperado para quienes buscan mantener la casa impecable sin vivir esclavizados de la bayeta.

El truco para limpiar la campana extractora de la cocina sin frotar

TRUCOS

  • La fórmula correcta: mezcla una cucharadita de suavizante en medio litro de agua. Si usas más cantidad, dejará rastro.
  • Aplícalo en el paño, no directamente sobre el mueble. Evita marcas y excesos.
  • Perfecto para superficies lisas: madera barnizada, metal, cristal o melamina.
  • Evita maderas sin tratar o materiales porosos, porque podrían absorber el producto.
  • Repite cada 10–15 días, según la cantidad de polvo de tu hogar.
  • Usa suavizante neutro o sin perfume si no quieres que el aroma invada la habitación.

