El truco viral que promete acabar con el polvo en casa o, al menos, espaciar las limpiezas

Las redes sociales han vuelto a poner de moda un truco de limpieza: usar suavizante diluido para evitar que el polvo vuelva a aparecer cada dos días. Aunque parezca extraño, miles de usuarios aseguran que funciona. La clave está en aplicar una capa mínima de suavizante —muy bien disuelto en agua— sobre las superficies propensas a llenarse de pelusa, como estanterías, muebles o aparadores.

El motivo por el que este método se ha vuelto viral es que el suavizante contiene agentes antiestáticos que repelen las partículas suspendidas en el aire, de modo que el polvo tarda mucho más en asentarse. Y lo mejor es que no deja residuo visible si se aplica bien. Quienes ya lo han probado afirman que pueden espaciar las limpiezas durante más tiempo sin perder brillo ni generar olor fuerte.

Aunque no sustituye una limpieza profunda, el truco se ha convertido en un aliado inesperado para quienes buscan mantener la casa impecable sin vivir esclavizados de la bayeta.