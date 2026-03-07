La técnica que nadie te contó para resucitar tu sartén vieja y dejarla mejor que nueva

Las sartenes tienen fecha de caducidad: llega un momento en el que todo se pega, nada brilla y cada tortilla parece una batalla perdida. Pero antes de tirarla a la basura, existe un truco casero que se ha vuelto viral por su eficacia y porque, sorprendentemente, devuelve la vida incluso a las sartenes más maltratadas.

El método consiste en una limpieza profunda combinada con un “resellado” de la superficie. Para empezar, se cubre el fondo de la sartén con bicarbonato y vinagre, dejándolo actuar unos minutos para aflojar la grasa y el quemado acumulado. Después, se frota con un estropajo suave y se enjuaga. Aquí llega el paso milagroso: secarla bien al fuego y aplicar una pequeña cantidad de aceite, extendiéndolo con papel de cocina mientras la sartén sigue un poco caliente. Esta capa forma una película protectora que recupera el antiadherente natural del metal.

El resultado sorprende: una sartén que parecía destinada al contenedor vuelve a comportarse como si acabara de salir de la tienda. La clave está en repetir este proceso cada cierto tiempo para mantener la superficie sellada y lista para cocinar sin dramas.

PI STUDIO

Mal secado: el error que arruina tu sartén

Secar una sartén parece un gesto sin importancia, pero es uno de los pasos que más influye en su durabilidad. No hacerlo correctamente puede provocar oxidación, deformaciones, pérdida del antiadherente e incluso acumulación de olores. Los expertos coinciden: la sartén no termina de cuidarse cuando la friegas… sino cuando la secas.

El método adecuado es sencillo: tras lavarla, hay que retirar toda la humedad con un paño de cocina. Nada de dejarla escurrir al aire, porque esa agua residual crea manchas, corrosión en el exterior y deterioro progresivo del material. En las sartenes de hierro o acero al carbono, el secado es aún más importante: deben colocarse un minuto al fuego, a temperatura suave, para eliminar por completo cualquier gota escondida.

Incluso las sartenes antiadherentes lo agradecen. El agua que queda en la superficie caliente genera pequeños cambios térmicos que, con el tiempo, debilitan el recubrimiento. Además, guardarlas húmedas favorece la aparición de moho en el mango o malos olores en los bordes.