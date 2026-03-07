El mejor truco para eliminar la cal incrustada en la mampara de la ducha

La mampara de la ducha es uno de los elementos del cuarto de baño más difíciles de limpiar. Se llena de cal enseguida y si no la retiras a tiempo puede incrustarse demasiado, haciendo muy difícil su limpieza. Por eso, se recomienda retirar el agua de la mampara tras cada ducha, pero si se te ha pasado por alto puedes probar este truco de limpieza infalible.

Lo primero que debes hacer es mojar el cristal con agua y frotar con una crema casera (cuya receta descubrirás más adelante) usando un estropajo especial para superficies delicadas haciendo movimientos circulares. No te preocupes porque no raya. Ya que estás, aprovecha para limpiar la grifería y dejarla reluciente.

El siguiente paso es aclarar con agua caliente y eliminar los restos de agua con una rasqueta para la ducha o con una bayeta seca. Para rematar, y que el cristal quede brillante y sin marcas, pulveriza con vinagre de limpieza y seca con papel absorbente por ambos lados. Quedará libre de cal y marcas.

Para elaborar la mezcla casera antical debes mezclar en un recipiente tres cucharadas de bicarbonato, otras tres de jabón para lavar los platos y un poco de pasta de dientes. Mezcla hasta que quede una pasta densa y homogénea.

Alternativas

Existe otro procedimiento casero consistente en preparar una solución con vinagre blanco caliente en el microondas. Aplícalo sobre la mampara de la ducha y coloca encima papel de cocina. Si dejas actuar el producto entre 20 y 30 minutos conseguirás que desincruste la cal de una manera más efectiva; depende del nivel de acumlación.

Para terminar, retira el papel y aclara con agua bien caliente. Si aun así queda cal en algunas zonas más difíciles, frota con un paño de microfibra o con una esponja suave. Será suficiente para acabar con cualquier resto de cal. Y remata secando bien la mampara para evitar la aparición de nuevas marcas.