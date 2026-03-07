¿Cómo puede ayudar la mayonesa a mantener reluciente la madera de tu casa? ¿Y la patata?

Hay trucos para el cuidado del hogar que, al escucharlos, solo puedes pensar en lo desesperada que estaría la primera persona que pensó que una combinación tan extraña podría servir como remedio. En este artículo podrás leer dos de ellos, en los que la madera es la principal protagonista. Y es que para mantenerla impecable solo necesitarás dos productos, que seguramente tengas en casa: patatas y mayonesa.

La gran solución para las rozaduras en la madera

Los arañazos en la mesa, cómoda u otras superficies de madera puede ser un verdadero dolor de cabeza. Los temidos rayones, para los que a menudo no encontramos solución, pueden tener una tan sencilla como frotar con una patata. De esta manera, el producto rellenará la madera restante, y sólo habrá que esperar a que se seque y darle una capa de barniz para recuperar el estado natural de tus muebles.

Olvídate de las manchas

La madera es una superficie que, si está bien barnizada, no suele dar muchos problemas en lo que a manchas se refiere. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que pueden aparecer cercos o suciedad bastante molesta, y puede que no consigas terminar con ella simplemente frotando con una bayeta.

En esos casos, existe una aliada en la que seguramente no hayas pensado: la mayonesa. Esta salsa termina con las manchas de humedad y con pequeños rayones en la madera gracias a dos de sus tres ingredientes base: aceite, y vinagre. El aceite hidrata profundamente la madera y seca la superficie. Por otra parte, el vinagre es un limpiador natural que restaura el brillo.

Para eliminar manchas con mayonesa en tu mobiliario de madera, necesitarás mucha paciencia y unos días de espera. Por lo demás, es muy sencillo: solo deberás frotar la mancha con la mayonesa y dejarla secar de cuatro días a una semana. Cuando la salsa haya penetrado en la madera y la superficie se encuentre completamente seca, tendrás que frotar en seco con un tejido que sea compatible con el tipo de madera con el que estés trabajando. Después, pasa un paño ligeramente húmedo para terminar de quitar el exceso, y tendrás tu mueble reluciente.