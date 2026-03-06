El orden correcto de la ducha ideal: dura menos de 15 minutos

Ducharse en el orden correcto no solo garantiza que cada rincón del cuerpo quede extremadamente limpio. También te ayudará a asegurarte de que no queden restos de producto en tu piel después del baño.

Es importante lavar el cabello lo primero y dejar el resto del cuerpo para el final de la ducha, pero un orden correcto no se limita a esto. Quédate hasta el final y descubre dónde puedes estar fallando en tu rutina de cuidado personal.

Mampara de ducha con gotas provocadas por el vapor / Freepik

El orden y los tiempos ideales

La duración correcta de una ducha completa, sin dejar ningún rincón del cuerpo, y que sea sostenible con el medio ambiente es de doce minutos. Según los expertos, no necesitarás más tiempo para quedar completamente limpio. Aunque siempre dependerá de factores personales como, por ejemplo, la cantidad de cabello, en general, esta es la duración que deberán tener tus duchas, siempre en el siguiente orden:

Lo primero, antes de entrar a la ducha...

Sí, tu rutina de baño comenzará antes de entrar a la ducha y será cuando te laves los dientes. Con la intención de garantizar que posteriormente no queden restos de producto en ninguna parte de tu piel, es importante que llegues a la ducha con esta parte de la rutina completa para poder limpiar por completo los rastros de pasta de dientes.

Ahora sí: de arriba a abajo

Al igual que tu rutina de limpieza del hogar, deberás lavarte en sentido vertical, de arriba a abajo, para asegurarte de que no quedan restos de suciedad o de productos en tu piel. Por este motivo, lo primero que harás es lavarte el pelo. Después, será el turno del acondicionador, que dejarás actuar mientras te lavas el rostro, posteriormente el cuerpo y, como paso final, te aclararás por completo de arriba a abajo para asegurarte de eliminar todos los residuos de la piel.

Es importante que te detengas en la zona de los tobillos y en los pies, ya que son las partes en las que se suelen acumular más bacterias y microorganismos, pero muchas veces no reparamos en ellas lo suficiente.