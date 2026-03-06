Cómo lavar el motor del coche sin dañarlo y dejarlo como nuevo

Aunque muchas personas prestan atención al exterior del coche, el motor es una de las partes que más suciedad acumula con el paso del tiempo. Polvo, grasa, restos de aceite o pequeñas hojas pueden ir depositándose en el compartimento, algo completamente normal debido al uso del vehículo. Mantener esta zona limpia no solo mejora el aspecto del motor, sino que también facilita la detección de fugas, pérdidas de líquidos o posibles averías mecánicas.

Antes de comenzar cualquier limpieza es fundamental asegurarse de que el motor esté completamente frío. Nunca se debe lavar un motor caliente, ya que el cambio brusco de temperatura podría dañar algunos componentes. Una vez frío, conviene abrir el capó y retirar manualmente la suciedad superficial, como hojas o polvo acumulado. Este paso puede hacerse con un cepillo suave o con un paño seco.

El siguiente paso es proteger los componentes eléctricos más sensibles. Aunque los motores modernos están preparados para soportar cierta humedad, es recomendable cubrir con bolsas de plástico la batería, el alternador, los conectores eléctricos o cualquier centralita visible. De esta manera se reduce el riesgo de que entre agua en lugares delicados.

Una vez protegidas las partes sensibles, se puede aplicar un desengrasante específico para motores. Este tipo de producto está diseñado para disolver la grasa acumulada sin dañar las piezas mecánicas. Se pulveriza sobre las zonas más sucias y se deja actuar durante unos minutos para que haga efecto. Después, con la ayuda de una brocha o un cepillo suave, se puede frotar ligeramente para desprender la suciedad más incrustada.

Para aclarar el motor se recomienda utilizar agua con muy poca presión. Lo ideal es emplear una manguera con chorro suave o incluso un pulverizador de agua, evitando dirigir el chorro directamente a los componentes eléctricos. La idea es retirar el producto desengrasante y la suciedad sin inundar el compartimento.

Una vez terminado el aclarado, conviene secar las zonas más accesibles con un paño limpio. También es recomendable dejar el capó abierto durante un tiempo para que el aire ayude a evaporar la humedad restante. Algunas personas optan por arrancar el coche durante unos minutos para que el calor del motor termine de secar completamente el compartimento.

Realizar esta limpieza de forma ocasional ayuda a mantener el motor en mejores condiciones y puede resultar clave para detectar problemas antes de que se conviertan en averías más graves.