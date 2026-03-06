Cómo lavar y desinfectar fresas correctamente antes de consumirlas

Las fresas son una de las frutas más populares durante la primavera y el inicio del verano. Su sabor dulce y su versatilidad en postres, batidos o ensaladas hacen que estén presentes en muchas cocinas. Sin embargo, debido a su forma y textura, pueden acumular fácilmente restos de tierra, polvo o residuos de productos utilizados durante su cultivo.

Por este motivo, es importante lavarlas correctamente antes de consumirlas. El primer paso consiste en colocarlas en un recipiente amplio con agua fría. Allí se pueden mover suavemente con las manos para que la suciedad superficial se desprenda. Es recomendable no retirar el rabito antes del lavado, ya que si se quita la fruta puede absorber agua y perder parte de su sabor y textura.

Tras este primer lavado, muchas personas optan por realizar una desinfección adicional para eliminar posibles bacterias o residuos de pesticidas. Una de las opciones más utilizadas es preparar una mezcla de agua con vinagre. El vinagre tiene propiedades antibacterianas y puede ayudar a reducir la presencia de microorganismos en la superficie de la fruta.

Para ello se mezcla aproximadamente una parte de vinagre con tres o cuatro partes de agua. Las fresas se introducen en esta solución durante unos cinco o diez minutos, removiéndolas suavemente para que el líquido entre en contacto con toda su superficie.

Otra alternativa es utilizar bicarbonato de sodio. Este producto también se emplea habitualmente en la limpieza de frutas y verduras. Basta con añadir una pequeña cucharada de bicarbonato a un recipiente con agua y dejar las fresas en remojo durante unos minutos.

Una vez realizado este proceso, es muy importante aclararlas bien bajo el grifo con agua limpia. De esta forma se eliminan los restos de vinagre, bicarbonato o cualquier otro producto utilizado durante la desinfección.

Por último, las fresas se pueden dejar escurrir en un colador o secarlas suavemente con papel de cocina. Este paso ayuda a retirar el exceso de humedad y permite conservar mejor la fruta durante más tiempo en el frigorífico.

Lavar adecuadamente las fresas antes de consumirlas es un gesto sencillo que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria en casa. Además de eliminar suciedad visible, este proceso ayuda a reducir la presencia de bacterias y otros residuos, permitiendo disfrutar de esta fruta con mayor tranquilidad.