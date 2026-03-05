Lavarse el cabello correctamente puede favorecer su crecimiento y evitar la caída prematura

El crecimiento del cabello depende en gran parte de factores genéticos y hormonales, pero la forma en la que se lava puede marcar la diferencia en su fortaleza, brillo y resistencia a la rotura. Una higiene adecuada no hace que el pelo crezca más rápido de lo que determina el organismo, pero sí puede evitar que se debilite y se quiebre, lo que da la sensación de mayor densidad y longitud.

El primer paso es elegir un champú acorde al tipo de cuero cabelludo, graso, seco o sensible, y no al tipo de cabello. Los especialistas insisten en que el crecimiento nace en la raíz, por lo que el cuero cabelludo debe mantenerse limpio y libre de acumulación de grasa o residuos de productos.

Antes de aplicar el champú, es recomendable desenredar el cabello en seco y mojarlo completamente con agua tibia. El agua demasiado caliente puede resecar la piel y debilitar la fibra capilar. El champú debe aplicarse en pequeñas cantidades y masajearse con las yemas de los dedos, nunca con las uñas, durante al menos un minuto. Este masaje activa la circulación sanguínea en la zona, favoreciendo la oxigenación de los folículos pilosos.

Un error frecuente es lavar solo el cabello visible. Lo correcto es centrarse en la raíz y permitir que la espuma limpie el resto al aclarar. En caso de acumulación de grasa o uso frecuente de productos fijadores, puede realizarse un segundo lavado.

El acondicionador, por su parte, debe aplicarse únicamente de medios a puntas para evitar que la raíz se engrase en exceso. Dejarlo actuar entre dos y tres minutos ayuda a sellar la cutícula y reducir la rotura.

Tras el lavado, conviene retirar el exceso de agua con una toalla sin frotar, presionando suavemente. El uso frecuente de calor intenso , secadores o planchas, puede debilitar el cabello y favorecer la caída por rotura, por lo que se recomienda aplicar protectores térmicos y moderar su uso.

Mantener una frecuencia de lavado adecuada, ni excesiva ni insuficiente, acompañada de una alimentación equilibrada y una correcta hidratación, completa la rutina básica para lucir un cabello más fuerte, sano y con mejor crecimiento.