La guía definitiva para quitar manchas difíciles por esta experta de la limpieza

Hay manchas que parecen más difíciles de lo que son realmente. Algunas veces, basta con saber qué productos usar para terminar con ellas de manera eficaz.

Cris, la usuaria detrás del perfil "brillaycocinaconcris", que está dedicado principalmente al mundo de la limpieza, nos habla en uno de sus vídeos de este problema. En menos de un minuto, cuenta la solución para eliminar manchas casi imposibles, como la de bolígrafo o a de vino tinto.

La solución a las manchas más difíciles

Algunas de las manchas para las que Cris ha encontrado solución, son fáciles de eliminar con productos que ya tienes en tu casa. Como, por ejemplo, el alcohol para las heridas, que puede terminar con las manchas de bolígrafo, o el detergente para la vajilla, que frotando suavemente puede ayudar a eliminar manchas de café o té. También el vino tinto puede salir fácilmente si antes de lavar la prenda dejas que un puñado de sal absorba parte de la mancha.

En su perfil, podemos encontrar otras joyas, como vídeos en los que se explica paso a paso cómo lavar las sábanas, en qué superficies no se debe utilizar suavizante o cómo desinfectar con alcohol.

Este tipo de contenido es muy útil para aquellos que se dedican a la limpieza o, simplemente, para mantener tu hogar bien conservado de una forma mucho más fácil y eficiente.