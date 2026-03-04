El reto del paracetamol: alertan del riesgo del nuevo desafío viral

La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) ha lanzado una advertencia urgente ante la creciente difusión en redes sociales del "reto del paracetamol". Un peligroso reto desafío viral que anima a adolescentes a ingerir grandes cantidades de paracetamol. Tal y como explican desde la Sepeap, esta práctica pone en grave riesgo la salud.

El paracetamol es un medicamento seguro y eficaz cuando se utiliza en las dosis recomendadas y bajo prescripción médica. Sin embargo, según advierten desde la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, su consumo excesivo puede provocar una intoxicación aguda y daños severos en el hígado.

En los casos más graves, subrayan, una sobredosis puede derivar en insuficiencia hepática, necesidad de trasplante e incluso la muerte.

El gran peligro: los síntomas pueden parecer leves

Uno de los principales riesgos de este reto viral es que los primeros síntomas de intoxicación pueden ser leves o confundirse con un malestar común. Esto puede retrasar la atención médica y agravar las consecuencias.

Náuseas, vómitos, sudoración excesiva y dolor abdominal pueden aparecer en las primeras horas tras la ingesta. Ante cualquier sospecha de sobredosis, recomiendan acudir de inmediato a un servicio de urgencias o contactar con el teléfono de toxicología.

Desde la Sepeap insisten en que ningún reto en redes sociales justifica poner en peligro la vida y subrayan la importancia de la supervisión adulta y de una educación digital responsable.

El llamamiento directo de los pediatras

La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria aprovecha esta alerta para dirigirse de forma clara a varios colectivos:

Padres y tutores , para que mantengan una comunicación abierta con sus hijos sobre los riesgos asociados a los desafíos virales.

, para que mantengan una comunicación abierta con sus hijos sobre los riesgos asociados a los desafíos virales. Centros educativos , para que refuercen la educación en salud y el pensamiento crítico frente a contenidos digitales.

, para que refuercen la educación en salud y el pensamiento crítico frente a contenidos digitales. Plataformas digitales , para que detecten y eliminen contenidos que promuevan conductas peligrosas.

, para que detecten y eliminen contenidos que promuevan conductas peligrosas. Adolescentes, para que no participen ni compartan este tipo de desafíos.

La Sepeap recalca que la prevención, la información y la implicación de adultos, educadores y plataformas son fundamentales para frenar este tipo de contenidos antes de que tengan consecuencias irreversibles.