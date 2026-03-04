El reto del paracetamol: alertan del riesgo del nuevo desafío viral
Una sobredosis puede derivar en insuficiencia hepática, necesidad de trasplante e incluso la muerte
La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) ha lanzado una advertencia urgente ante la creciente difusión en redes sociales del "reto del paracetamol". Un peligroso reto desafío viral que anima a adolescentes a ingerir grandes cantidades de paracetamol. Tal y como explican desde la Sepeap, esta práctica pone en grave riesgo la salud.
El paracetamol es un medicamento seguro y eficaz cuando se utiliza en las dosis recomendadas y bajo prescripción médica. Sin embargo, según advierten desde la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, su consumo excesivo puede provocar una intoxicación aguda y daños severos en el hígado.
En los casos más graves, subrayan, una sobredosis puede derivar en insuficiencia hepática, necesidad de trasplante e incluso la muerte.
El gran peligro: los síntomas pueden parecer leves
Uno de los principales riesgos de este reto viral es que los primeros síntomas de intoxicación pueden ser leves o confundirse con un malestar común. Esto puede retrasar la atención médica y agravar las consecuencias.
Náuseas, vómitos, sudoración excesiva y dolor abdominal pueden aparecer en las primeras horas tras la ingesta. Ante cualquier sospecha de sobredosis, recomiendan acudir de inmediato a un servicio de urgencias o contactar con el teléfono de toxicología.
Desde la Sepeap insisten en que ningún reto en redes sociales justifica poner en peligro la vida y subrayan la importancia de la supervisión adulta y de una educación digital responsable.
El llamamiento directo de los pediatras
La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria aprovecha esta alerta para dirigirse de forma clara a varios colectivos:
- Padres y tutores, para que mantengan una comunicación abierta con sus hijos sobre los riesgos asociados a los desafíos virales.
- Centros educativos, para que refuercen la educación en salud y el pensamiento crítico frente a contenidos digitales.
- Plataformas digitales, para que detecten y eliminen contenidos que promuevan conductas peligrosas.
- Adolescentes, para que no participen ni compartan este tipo de desafíos.
La Sepeap recalca que la prevención, la información y la implicación de adultos, educadores y plataformas son fundamentales para frenar este tipo de contenidos antes de que tengan consecuencias irreversibles.
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Aliste da su último y emotivo adiós a la primera víctima mortal de 2026 en las carreteras de la comarca