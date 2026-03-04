Puedes limpiar el óxido con los ingredientes de una ensalada

El óxido es el resultado de la reacción del hierro y el acero con el oxígeno y la humedad. Este proceso de corrosión deteriora progresivamente el metal, debilitando su estructura y afectando tanto a herramientas como a muebles, barandillas o piezas mecánicas. Actuar a tiempo es clave para evitar daños irreversibles.

En casos de óxido superficial, se pueden emplear métodos caseros eficaces. El vinagre blanco es uno de los más utilizados. Sumergir la pieza durante varias horas o aplicar un paño empapado sobre la zona afectada permite que el ácido acético actúe sobre la corrosión. Después, se debe frotar con un cepillo metálico o una esponja abrasiva hasta retirar los restos y aclarar con agua. La sal también ayuda a potenciar este proceso, basta con añadir una cantidad generosa al recipiente donde hundimos nuestra pieza en vinagre, este paso va a fortalecer los componentes activos que eliminarán la oxidación.

Otra alternativa consiste en preparar una pasta de bicarbonato y agua. Se aplica sobre la superficie oxidada y se deja actuar durante un tiempo antes de frotar. El limón con sal también puede ayudar, especialmente en piezas pequeñas. En todos los casos, el secado completo es imprescindible para evitar que reaparezca el problema.

Cuando la corrosión es más profunda, puede ser necesario utilizar papel de lija de grano fino o medio para eliminar la capa dañada. También existen convertidores de óxido que transforman químicamente la corrosión en una superficie estable, lista para pintar.

Tras eliminar el óxido, proteger el metal es fundamental. Aplicar una imprimación antioxidante y una capa de pintura adecuada crea una barrera frente a la humedad. En herramientas o bisagras, una fina capa de aceite lubricante ayuda a repeler el agua.

La prevención es la mejor estrategia: mantener las superficies secas, guardarlas en lugares ventilados y revisar periódicamente su estado evita que el óxido avance. Con un mantenimiento adecuado, es posible conservar el metal en buen estado durante muchos años.