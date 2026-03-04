Marta Hazas habla sin filtro en "La Revuelta": hipocondría, porno o libros y casi 10 horas con el móvil

Muchas cosas han cambiado desde la última vez que Marta Hazas se sentó frente a David Broncano. Tal y como recoge la web de RTVE, la actriz volvió a ‘La Revuelta’ siete años después de su primera entrevista, y lo hizo presumiendo de energía, musculatura y agilidad: a sus 48 años, no dudó en tirarse por el tobogán del programa.

La intérprete cántabra acudió para presentar la obra de teatro "Un matrimonio sin filtro", que protagoniza junto a Javier Veiga, su pareja también en la vida real. Entre los temas que aborda la función está el impacto del teléfono móvil en las relaciones, algo que dio pie a una de las preguntas habituales de Broncano: el tiempo de uso diario del dispositivo.

El resultado sorprendió incluso a la propia invitada. Según detallan en RTVE, Marta Hazas reconoció que pasa cerca de siete horas de media al día con el móvil, llegando en alguna ocasión hasta las diez. La actriz se justificó explicando que había estado editando vídeos mientras esperaba en el aeropuerto, aunque no pudo evitar el sonrojo en el plató.

Otro de los momentos llamativos de la entrevista fue una de las preguntas más características del formato: ¿prefiere leer un libro o ver una película porno? Hazas respondió que, en general, prefiere la lectura, salvo que se trate de “un tostón malísimo de esos que te tienes que acabar”. En ese caso, optaría por un vídeo porno porque, según explicó, “ya vas con una intención”.

La conversación también dejó espacio para su lado más íntimo. Marta Hazas se definió como una persona “fatalista” y con tendencia a la hipocondría, especialmente cuando piensa en la muerte. Puso como ejemplo un episodio reciente: tras un vuelo que debía aterrizar en Cantabria y que terminó desviándose a Asturias, pensó durante el trayecto en taxi hacia Santander: “¿Y si ahora me mato en la carretera?”.

Lejos de quedarse ahí, compartió un recuerdo de la infancia que refleja esa forma de pensar. Cuando los Reyes Magos le traían muchos regalos y estaba feliz, de repente imaginaba el peor escenario posible: “Qué tristes se van a quedar mis padres si me muero ahora, ¿qué van a hacer con tantos juguetes?”.

Siete años después de su primera visita —cuando el programa era, según ella misma recordó, “súper macarra”— Marta Hazas volvió a "La Revuelta" manteniendo la esencia del formato y dejando, como subrayan desde RTVE, una entrevista tan divertida como inesperadamente sincera.