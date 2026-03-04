El insólito truco de limpieza que casi nadie conoce: usar cáscaras de nuez para pulir arañazos en la madera
Te parecerá increíble lo que puedes hacer con este fruto seco
Entre los trucos domésticos que se transmiten de generación en generación, hay uno que quizá te llame la atención si no lo has escuchado nunca. Se trata de usar cáscaras de nuez para reparar pequeños arañazos y marcas en muebles de madera, un método natural que está empezando a viralizarse pese a ser prácticamente desconocido para la mayoría.
El procedimiento no puede ser más sorprendente: basta con partir una nuez, tomar el fruto interior —no la cáscara dura, sino la parte blanda— y frotarlo directamente sobre el arañazo. Los aceites naturales que contiene se filtran en la madera, rellenan visualmente la marca y devuelven uniformidad al color. Después, se repasa la zona con un paño para igualar la superficie y el mueble recupera su aspecto original en cuestión de segundos.
Lo peculiar de este truco es que funciona especialmente bien en maderas oscuras o envejecidas, donde los arañazos claros resultan más visibles. Restauradores tradicionales lo llevan usando desde hace décadas, aunque nunca ha llegado al gran público porque no aparece en los manuales de limpieza modernos ni en la mayoría de guías de bricolaje doméstico.
Si es profundo... olvídate
Los expertos recuerdan que no sustituye a una reparación profesional cuando el daño es profundo, pero sí puede salvar una mesa, una cómoda o una puerta en cuestión de minutos sin productos químicos ni herramientas. Un remedio tan simple y tan raro que demuestra que, a veces, la naturaleza ofrece soluciones más ingeniosas que cualquier limpiador del mercado.
