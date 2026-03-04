Lo que los aromas de tu hogar dicen de ti (y lo que te están transmitiendo)

¿Sabías que los aromas de tu casa hablan por ti más de lo que pensabas? Cuando elegimos un ambientador o una determinada familia olfativa, solemos hacerlo por instinto, fijándonos en lo que nos atrae más o menos de ese olor en concreto. Sin embargo, ¿sabías que aromatizar nuestra casa con determinadas notas te puede ayudar a llegar a determinados estados de ánimo, motivarte e incluso favorecer a un descanso adecuado?

En este artículo encontrarás una relación de los principales aromas y sus propiedades.

Abejas sobre flores de lavanda. / pixabay

Qué aroma elijo para mi hogar

Dependiendo de lo que quieras que el olor de tu habitación transmita deberás elegir un olor u otro. En el caso de querer calmarte, reducir el estrés, la ansiedad o el insomnio, la lavanda y la lila serán las opciones indicadas. Si, por otro lado, deseas relajarte y favorecer el descanso, pero no te sientes cómodo respirando un olor floral, el sándalo será tu gran aliado. Para combatir la tristeza, calmar tensiones y promover la confianza, el jazmín te será de gran ayuda. Y en el caso de que necesites un estimulante, motivador y potenciador de la energía, puedes elegir entre la menta y el romero. También es estimulante la canela, que combate la fatiga mental y ayuda a dulcificar los vínculos.

Vela / GOVERN

¿Por qué funciona la aromaterapia?

Los olores tienen una gran carga simbólica, que hace que los relacionemos directamente con ciertas emociones. Cuando nuestro cerebro capta un olor, este transmite directamente una sensación emocional concreta, que puede ser de gran ayuda a la hora de facilitar a nuestro cuerpo relajarse cuando nos cuesta hacerlo, o para sentirnos más fuertes y enérgicos.

Una buena forma de ambientar el hogar y aprovechar el poder de la aromaterapia es utilizar aceites esenciales o velas, que penetrarán en el ambiente de forma más natural que los ambientadores convencionales.