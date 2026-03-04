Álex González sorprende en ‘El Hormiguero’: ‘beatbox’, rap y confesiones

Álex González ha vuelto a "El Hormiguero" y, tal y como recogen en la web de Antena 3, su visita ha estado marcada por la naturalidad, el humor y más de una sorpresa en directo.

El actor llegó al programa con nuevos proyectos bajo el brazo y compartió anécdotas de su trayectoria profesional, tanto en producciones nacionales como internacionales. Durante la entrevista, Pablo Motos quiso ir más allá de los rodajes y le preguntó por su proyecto personal más enriquecedor: una newsletter en la que trata de responder a sus seguidores y motivarlos a mejorar sus hábitos.

El intérprete defendió una idea muy clara: el cuerpo es nuestro bien más preciado y hay que cuidarlo, porque la salud no se puede reponer a diferencia del dinero. Una reflexión que mostró su faceta más sincera y conectó con el público desde el primer momento.

Pero la noche no se quedó solo en confidencias. Tras la charla, Trancas y Barrancas aprovecharon la visita para someterle a su ya clásico "test rápido". Las hormigas lanzaron sus “preguntas random” y sacaron a relucir detalles de lo más curiosos: cómo le gusta comprar los frutos secos, qué posters tenía en su habitación cuando era pequeño o cuál es su relación con los perros. Un momento distendido que reforzó el buen ambiente y la complicidad en el plató, como señalan desde Antena 3.

Uno de los instantes más comentados llegó cuando Pablo Motos le puso en un aprieto al recordar su doblaje en una película de animación en la que su personaje tenía que rapear. Álex confesó que no rapea, aunque recordó un consejo que le dio el propio presentador: “Las cosas que dan miedo y dan vergüenza hay que hacerlas con más razón”. Y fiel a esas palabras, se lanzó.

Antes de enfrentarse al rap, intentó calentar motores con beatbox. “Lo hacía de pequeño, con 12 años, y no lo he vuelto a hacer hasta que me han contado esto”, explicó. El resultado sorprendió al público, aunque no le libró de cumplir el reto y probar suerte rapeando en pleno directo.

La visita de Álex González a "El Hormiguero", indican en Antena 3, combinó risas, confesiones personales y un desafío inesperado que dejó claro que, cuando algo da miedo o vergüenza, a veces lo mejor es hacerlo delante de todos.