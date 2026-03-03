El truco más increíble del año: ceniza de tu chimenea para limpiar el acero

Puede que no lo creas hasta que no lo veas, pero es pura química doméstica. ¿Sabías que puedes limpiar el acero inoxidable con ceniza de la chimenea? Puedes emplear incluso la de una barbacoa de leña y tendrás uno de los mejores abrillantadores naturales para superficies de acero. Es especialmente efectivo para campanas extractoras, fregaderos, grifos o vitrocerámicas metálicas.

Así es la pócima

Mezcla una cucharadita de ceniza fría y completamente seca con unas gotas de agua hasta formar una pasta suave. Aplica esa pasta sobre el acero con un paño, frotando lentamente en círculos. Aclara bien con agua y seca con un paño limpio. El resultado sorprende: las manchas desaparecen, la grasa se desprende mejor que con un desengrasante común y la superficie recupera un brillo nuevo, sin arañazos ni olor. Los restauradores de cocinas antiguas lo usan desde hace años porque la ceniza actúa como un microabrasivo natural, muy suave pero muy eficaz.

Lo increíble es que este truco convierte un residuo que normalmente se tira en un limpiador premium totalmente gratuito. Tan raro que cuesta creerlo… hasta que lo pruebas.

Otros usos sorprendentes

La ceniza tiene muchas aplicaciones que deberías conocer. Además, te ahorrará dinero en productos de limpieza. Lo primero que debes saber es que es un potente limpiador de cristales. Si mezclas ceniza con agua obtendrás una pasta con la que podrás limpiar el cristal de tu chimenea con papel de periódico sin esfuerzo. Termina pasando una bayeta de microfibra húmeda para retirar la pasta y verás que queda reluciente.

También puedes utilizar la ceniza con agua para limpiar el cristal del horno. Repite el mismo procedimiento que con el cristal de la chimenea para obtener un resultado impecable.