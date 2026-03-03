Olvídate de los ambientadores convencionales: estos son más baratos (y más sanos)

Todos queremos que nuestro hogar no sea de aquellos en los que te ahogas al entrar, y no nos hace gracia que cuando los invitados entran les reciba un aroma intenso a cerrado o un olor exagerado a comida.

Mal olor en una habitación / Archivo

La idea más atractiva puede ser comprar un ambientador artificial y desentenderse del problema, pero eso lo único que va a hacer es empeorarlo. Es necesario que busques una solución que se adapte a ti, a ser posible sin pulverizadores artificiales de por medio.

Los ambientadores y colonias tradicionales lo único que harán es enmascarar los malos olores, de tal forma que la peste seguirá ahí, solo que escondida bajo un ambiente mucho más cargado. De esta forma el problema no se soluciona, empeora.

Además, uno de los mayores inconvenientes de los ambientadores convencionales es que liberan sustancias químicas (COV), que lejos de ser beneficiosas para la salud pueden ser un problema si se inhalan de forma regular en ambientes cerrados.

Por eso, aquí tienes seis alternativas muy socorridas para terminar con los malos olores de tu hogar sin tener que respirar químicos nocivos para la salud.

Los simmer pot: barato y sorprendente

Los potpourrí hervidos, conocidos por su término en inglés simmer pot, son una sorprendente alternativa. Una de las razones por las que resultan tan asombrosos es la relación entre utilidad y precio: son realmente baratos y te pueden sacar de un apuro en cuestión de cinco minutos con ingredientes que ya tienes en tu casa.

Simmer pot / Timolina / Substack

Se trata de introducir en una olla con agua especias al gusto (clavo, cardamomo, canela... cualquier especia aromática de tu preferencia), cáscaras de diferentes cítricos y algunas manzanas cortadas por la mitad. Tras un par de minutos hirviendo, tu olla ambientará toda la casa si dejas las puertas abiertas. Es una solución realmente sencilla si piensas en lo poderosa que resulta.

Olor a vainilla

Un detalle muy curioso es que la vainilla es uno de los aromas que utilizan las inmobiliarias para que, durante las visitas, las casas que enseñan resulten agradables a los posibles compradores. Además, tiene algo en común con el truco del simmer pot, ya que en ambos se aprovecha el calor de la cocina.

Natillas de vainilla / Paula Ordóñez / Cedida

En este caso, se trata de poner agua y una cucharadita de vainilla en un bol apto para microondas y calentarlo hasta el punto de ebullición. Después, saca el vaso y colócalo en el centro de la estancia que quieras ambientar. Toda la casa olerá a galletas recién horneadas sin haber ensuciado nada más que un bol.

Dispersa los olores con bicarbonato

No, este truco no hará que tu casa huela a flores, a vainilla o a caramelo, pero sí ayudará a eliminar los malos olores ya que el propio bicarbonato los absorbe. Un tip que podrá salvarte en ciertas ocasiones es espolvorear una pequeña cantidad al fondo de tu cubo de basura antes de poner la bolsa, o un tarro con bicarbonato y unas gotas de aceite esencial de naranja o limón en los armarios de tu alacena.

Limones. / Pixabay

Absorbe la humedad y ambienta, dos beneficios en uno

En este caso, se trata de un truco ideal para ambientar tu baño y otros espacios húmedos. Solo necesitarás un tarro con unas veinte gotas de aceite esencial de tu preferencia y arroz crudo, que además absorberá las humedades. Para el baño funcionan especialmente bien los aceites de lavanda, eucalipto o menta.

Lo que hace que este truco funcione tan bien es que el arroz dejará escapar muy lentamente los olores de los aceites esenciales. Además, no se agotará en seguida, sino que, cuando notes que el olor se apaga, solo necesitarás agitar el tarro o darle vueltas con una cuchara para alargar el aroma en el tiempo.

El arroz paddy es una variante también conocida en Europa / Agencias

Adiós a la humedad con eucalipto en la ducha

Si quieres empezar el día con energía, una muy buena idea es comprar unas ramas de eucalipto fresco y colocarlas en el cabezal de la ducha (asegúrate de que no les caiga el chorro de agua directo porque salpicará por todas partes. Los vapores de la ducha esparcirán el olor de la planta por toda la habitación, liberando los aceites del eucalipto y creando un efecto de spa instantáneo que será especialmente útil en épocas en las que necesites una descongestión de las vías respiratorias.

Fotografía de archivo de eucalipto. / Agencias

Toma nota de estos trucos para decir adiós para siempre a los malos olores sin exponerte a químicos nocivos para la salud. Además, de esta forma conseguirás olores únicos para tu casa, que todo el mundo recordará con una originalidad bastante agradable.