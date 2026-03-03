Esta es la motivación para limpiar el hogar que arrasa en redes sociales

Para gustos los colores y para cada afición hay un lugar reservado en Internet. Los amantes de la limpieza pueden encontrar el suyo en cleantok y cleanstagram, los hashtags de TikTok e Instagram que triunfan entre ciertos jóvenes que no encuentran motivación para realizar sus tareas domésticas.

Gracias a estas cuentas, que dedican su contenido exclusivamente al mundo de la limpieza, sus comunidades se sienten más motivadas, debido principalmente al acompañamiento que encuentran y al efecto llamada.

Pero, ¿de qué se trata?

Estos creadores graban diferentes tipos de vídeo, pero algunos de los que más triunfan son aquellos que graban sus rutinas y las editan dando forma a vídeos en los que condensan toda la limpieza en menos de un minuto de clips cortos, al ritmo de música animada. Es cada vez más común ver cómo acumulan cientos de miles de seguidores sin decir una palabra, subiendo algo tan simple y tan común para todo el mundo: la limpieza.

Los perfiles diversifican su contenido clasificando sus tipos de rutina: ese pequeño reset semanal, limpiezas diarias, incluso muestran cómo limpian ciertos electrodomésticos, como la lavadora. De esta manera, sus seguidores pueden encontrar un contenido más variado y

Los cleantokers y cleanstagramers son principalmente usuarios estadounidenses, aunque puedes encontrar a estos creadores por todo el mundo. La gracia de sus perfiles es que sus casas están impolutas, pero para conseguir ese efecto utilizan todo tipo de utensilios, y en algunos casos resulta dantesco pensar que exista gente con tal despliegue de herramientas de limpieza en casa.

Quizás, el motivo de su éxito se encuentre en algo muy humano: cómo se dificulta el querer compartir lo cotidiano en un mundo cada vez más globalizado.