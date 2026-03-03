El mejor barniz para tus maderas no lo encontrarás en ninguna tienda

Si estás buscando un barniz que no sea agresivo o, simplemente, no te convencen las mezclas industriales, en este artículo encontrarás la receta perfecta para fabricar en tu casa un bálsamo ideal para limpiar y revitalizar tus superficies de madera de tu casa.

Debemos cuidar la madera. / Getty Images

La mezcla perfecta

Solo necesitarás dos ingredientes: aceite de oliva y un limón. También utilizarás un tarro, al que añadirás dos medidas de aceite de oliva por una de limón. Una vez hayas introducido los dos ingredientes, cerrarás el tarro y lo agitarás bien hasta que ambos ingredientes se mezclen de la forma más homogénea posible.

Una vez que tengas lista tu mezcla, la extenderás sobre la superficie con un paño de microfibra o de algodón. Es importante que lo hagas deprisa, ya que el aceite se separará rápido del limón y para poder aprovechar todas sus propiedades necesitamos que estén presentes ambos ingredientes. También es importante que, cuando frotes, lo hagas en el sentido de la veta, y no contra ella.

La limpieza se da principalmente gracias al ácido del limón, que disuelve la suciedad y las manchas superficiales. El aceite ayuda con la purificación y el brillo, penetrando en el poro de la madera, hidratándola y devolviéndole el brillo.

Un tip extra para los arañazos

Nueces / Freepik

Si debido a algún golpe o al roce con algún objeto tu madera tiene rayones o golpes superficiales, hay una forma bastante sorprendente de terminar con ellos. Solo necesitarás una nuez, que deberás pelar y frotar contra el arañazo para que este disminuya de forma considerable o, directamente, desaparezca. Esto sucede porque será la grasa y el pigmento de la nuez los que rellenarán el hueco que ha dejado el arañazo.