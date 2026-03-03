La historia de la española que creó la primera estafa piramidal de la historia

Hoy una estafa piramidal es uno de los fraudes más comunes en el mundo de la inversión. Pero hubo un tiempo en el que nadie sabía lo que era. Y, según cuentan en la web especializada estafa.info, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando una mujer española puso en marcha lo que hoy consideraríamos el primer esquema piramidal documentado.

Su nombre era Baldomera Larra. Era la menor de los tres hijos del escritor Mariano José de Larra, uno de los grandes articulistas del romanticismo español. Su vida estuvo marcada desde el principio por la tragedia: su padre se quitó la vida a los 27 años, sumiendo a la familia en el caos.

Más tarde, Baldomera se casó con Carlos Montemar, médico de la Casa Real. Bajo su protección logró cierta estabilidad, pero la abdicación de Amadeo de Saboya y la proclamación de la Primera República acabaron con los favores de la realeza. Su marido se marchó a América y ella se quedó en Madrid, prácticamente sola.

La “caja de imposiciones” que prometía un 40%

Fue entonces cuando Baldomera empezó a pedir dinero prestado y a familiarizarse con el mundo de la usura. En 1876, ya restaurada la monarquía, ideó su gran plan: la llamada "caja de imposiciones", una modalidad de inversión que prometía un retorno del 40%.

¿Cómo era posible ofrecer esa rentabilidad? Hoy la respuesta parece evidente: pagaba a los primeros inversores con el dinero de los nuevos. Pero en aquella época nadie tenía referencias previas. No existía el concepto de estafa piramidal.

El sistema atrajo rápidamente a buena parte de la clase acomodada madrileña. Durante un tiempo funcionó. Sin embargo, no existían modelos que permitieran sostener ese entramado de forma indefinida.

A finales de 1876, Baldomera ya no pudo hacer frente a los pagos y decidió huir. Lo hizo de forma teatral: acudió a una representación de zarzuela con sus mejores galas y, en plena función, abandonó el teatro en carruaje para pasar desapercibida.

Fue localizada en Francia y deportada a España. Juzgada por fraude, fue condenada a seis años de prisión. Pero su abogado encontró un resquicio legal: en aquella época las mujeres no podían establecer contratos comerciales. Eso invalidaba legalmente los acuerdos que había firmado. En la práctica, no había existido contrato alguno.

Ese argumento le permitió recuperar la libertad. Después emigró a Cuba, donde vivió hasta los 87 años. Décadas antes del famoso sistema Ponzi, Baldomera Larra ya había puesto en marcha un esquema que anticipó uno de los fraudes más repetidos de la historia.