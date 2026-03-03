Hay un botón en tu móvil que no conoces y que es muy peligroso
No todo son ventajas con las nuevas tecnologías
A. O. / LNE
Sobra que te digamos que no todo son ventajas con las nuevas tecnologías. Es innegable que traen muchas comodidades -y entretenimiento- a nuestras vidas, pero también lo es que llevan aparejados riesgos. Estafadores y delincuentes están al acecho ante las ventanas de oportunidad que les abren móviles, relojes inteligentes y demás dispostivos conectados. Y, de hecho, Policía Nacional y Guardia Civil no dejan de alertar de ello. Y a veces darle a un botón para activar algo en el móvil puede entrañar verdaderos riesgos: es lo que pasa con el Bluetooth.
En la era de la conectividad, tener el Bluetooth del móvil activado se ha convertido en algo cotidiano. Sin embargo, lo que muchos usuarios ignoran son los potenciales riesgos de robo de datos y estafa que esta práctica conlleva. El Bluetooth, aunque conveniente, puede ser una puerta de entrada para atacantes cibernéticos.
Bluetooth
El Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la transmisión de datos a corta distancia. A pesar de sus beneficios, esta tecnología no está exenta de vulnerabilidades. Los expertos en ciberseguridad han identificado múltiples formas en las que los atacantes pueden explotar estas debilidades para acceder a los datos personales de un usuario.
Uno de los métodos más comunes es conocido como "Bluejacking", que implica el envío de mensajes no solicitados a dispositivos cercanos por medio del Bluetooth. Aunque a primera vista puede parecer inofensivo, el Bluejacking puede ser el primer paso para un robo de datos más serio.
Casos reales de robo de datos a través de Bluetooth
En 2017, una serie de vulnerabilidades conocidas como "BlueBorne" permitieron a los atacantes acceder a millones de dispositivos en todo el mundo. A través de estas vulnerabilidades, fue posible ejecutar código malicioso y robar información sensible sin necesidad de que el usuario interactuara con el dispositivo. Según un informe de Armis, la empresa que descubrió BlueBorne, estas vulnerabilidades afectaron a dispositivos Android, iOS, Windows y Linux.
Cómo protegerse de las estafas y robos a través de Bluetooth
Conscientes de los riesgos que conlleva tener el Bluetooth activado, es importante adoptar medidas de seguridad para proteger nuestros datos. Una de las formas más efectivas es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Además, mantener el software del dispositivo actualizado es crucial, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas.
Otra recomendación es evitar emparejar dispositivos en lugares públicos, ya que los atacantes pueden interceptar la señal y acceder a los datos. También es aconsejable utilizar aplicaciones de seguridad que monitoreen las conexiones Bluetooth y alerten sobre actividades sospechosas.
