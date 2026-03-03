Colas kilométricas en Lidl para hacerse con los leggins de mujer más baratos del mercado

Dos colores para elegir y un precio de escándalo: 2,49 euros. Motivos de sobra para que el supermercado Lidl acumule colas kilométricas de clientes que quieren hacerse con los nuevos leggins de mujer más baratos del mercado.

Podrás adquirirlos en azul o en negro -o ambos- e incorporar una cinturilla elástica que los hace aún más cómodos. Son agradables al tacto con un alto contenido de algodón y un ajusto óptimo.

Son tipo pirata y están disponibles en las tallas XS, S y M. Su precio original era de 3 euros, pero ahora en Lidl tienen una rebaja del 17%.

¿Por qué son tan cómodos los leggins?

Se han convertido en una prenda universal, presente lo mismo en el gimnasio que en la oficina o en un día de recados. Su popularidad no es casual: están diseñados para ser una segunda piel. La clave está en su tejido elástico, normalmente una mezcla de poliamida, algodón y elastano, que permite que la prenda se adapte al cuerpo sin oprimirlo. Esa elasticidad facilita la libertad de movimiento y evita las costuras rígidas o zonas de fricción que sí aparecen en otros pantalones.

Eugenio Viñas

Además, los leggins distribuyen la presión de manera homogénea, lo que genera una sensación de sujeción suave pero constante, muy diferente a la de los vaqueros o pantalones estructurados. Esa ausencia de elementos duros —sin botones, cremalleras ni cinturillas rígidas— los hace especialmente agradables para pasar muchas horas con ellos. A esto se suma que los tejidos actuales son transpirables, ligeros y capaces de evacuar la humedad, por lo que la sensación térmica es mucho más cómoda durante todo el día.