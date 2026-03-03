Colas kilométricas en Lidl para hacerse con los leggins de mujer más baratos del mercado
Disponible en dos colores y al 17% de descuento, ¿quieres unos?
A. O. / B. D. / LNE
Dos colores para elegir y un precio de escándalo: 2,49 euros. Motivos de sobra para que el supermercado Lidl acumule colas kilométricas de clientes que quieren hacerse con los nuevos leggins de mujer más baratos del mercado.
Podrás adquirirlos en azul o en negro -o ambos- e incorporar una cinturilla elástica que los hace aún más cómodos. Son agradables al tacto con un alto contenido de algodón y un ajusto óptimo.
Son tipo pirata y están disponibles en las tallas XS, S y M. Su precio original era de 3 euros, pero ahora en Lidl tienen una rebaja del 17%.
¿Por qué son tan cómodos los leggins?
Se han convertido en una prenda universal, presente lo mismo en el gimnasio que en la oficina o en un día de recados. Su popularidad no es casual: están diseñados para ser una segunda piel. La clave está en su tejido elástico, normalmente una mezcla de poliamida, algodón y elastano, que permite que la prenda se adapte al cuerpo sin oprimirlo. Esa elasticidad facilita la libertad de movimiento y evita las costuras rígidas o zonas de fricción que sí aparecen en otros pantalones.
Además, los leggins distribuyen la presión de manera homogénea, lo que genera una sensación de sujeción suave pero constante, muy diferente a la de los vaqueros o pantalones estructurados. Esa ausencia de elementos duros —sin botones, cremalleras ni cinturillas rígidas— los hace especialmente agradables para pasar muchas horas con ellos. A esto se suma que los tejidos actuales son transpirables, ligeros y capaces de evacuar la humedad, por lo que la sensación térmica es mucho más cómoda durante todo el día.
