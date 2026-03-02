El truco más rápido y efectivo para limpiar la batidora de mano

La batidora es uno de los instrumentos más utilizados en cocina. Se usa casi a diario para triturar purés o hacer batidos de frutas, entre otros ejemplos, pero a veces da pereza utilizarla por lo complicado que resulta limpiarla después. Si eres de los que la limpia con agua y estropajo, te traemos un método alternativo para que te dé menos reparo darle uso a tu batidora.

Coge un recipiente para batidora y llénalo de agua hasta la mitad. Después, añade dos gotas de detergente para lavar los platos. Por último, conecta la batidora a la corriente e introdúcela en el interior del recipiente. Bate el agua con jabón durante 10 segundos y verás cómo se ha ido toda la suciedad. En el caso de que esté incrustada, déjala en remojo 10 minutos y después pulsa el botón.

El método tradicional entraña el peligro de poder cortarse con las cuchillas mientras pasamos el estropajo. Por eso, este truco de limpieza para la batidora es más seguro, rápido y efectivo. Ahora te dará menos pereza utilizar la batidora para tus recetas de cocina tradicional y repostería, donde es un instrumento muy utilizado.

Limpiar el microondas

El microondas es otro de los electrodomésticos más utilizados en el día a día, y uno de los que más se manchan de salpicaduras y grasa de la comida que se calienta en el interior, pero existe un truco tradicional para limpiar el microondas y dejarlo impecable.

Es tan sencillo como aprovechar el vapor que se genera en el interior para ablandar la suciedad. Al igual que las manchas resecas de la batidora se limpian mejor dejándola en remojo, el microondas se limpia más rápidamente aprovechando el poder desincrustante del agua.

Tan solo debes verter 250 ml de agua y dos cucharadas de vinagre blanco en un bol apto para el microondas. También puedes sustituir el vinagre por el zumo de medio limón. Después, calienta a máxima potencia hasta que el interior se llene de vapor. Antes de abrir, deja que el vapor haga efecto en el interior. Y, por último, frota con una bayeta hasta eliminar la suciedad por completo.