El truco de limpieza que casi nadie conoce: usar crema corporal para eliminar huellas y marcas difíciles

Es uno de los secretos mejor guardados de la limpieza gracias a un producto que no encontrarás entre tus productos del hogar sino en el baño. Los limpiadores profesionales llevan años utilizando algo que tú solo utilizas para tu cuerpo: la crema hidratante corporal. Todavía no lo sabes, pero elimina como por arte de magia huellas, marcas de dedos, restos de pegatinas e incluso manchas de cal suave en superficies metálicas o brillantes.

El truco funciona porque la crema actúa como una capa lubricante que disuelve la grasa que dejan las manos y suaviza las acumulaciones que generan esas manchas imposibles. Solo hay que aplicar una cantidad minúscula, del tamaño de una lenteja, y extenderla haciendo movimientos circulares con un paño suave. Después, basta con pasar otro paño seco para que el brillo regrese como si fuera nuevo.

El método es ideal para grifos cromados, pomos, electrodomésticos de acero inoxidable, puertas de nevera, tapas de WC o incluso manchas aisladas en mamparas. Y lo sorprendente es que, a diferencia de algunos limpiadores abrasivos, no raya, no daña y deja un acabado impecable en segundos.

CONSEJOS Usa crema sin perfume si no quieres que quede olor en la superficie.

si no quieres que quede olor en la superficie. Menos es más: si te pasas de cantidad, quedará una película aceitosa.

si te pasas de cantidad, quedará una película aceitosa. Asegúrate de secar bien al final para que el brillo sea uniforme.

para que el brillo sea uniforme. No lo uses en suelos , podría dejarlos resbaladizos.

, podría dejarlos resbaladizos. Perfecto antes de recibir visitas: elimina huellas visibles en segundos.

Otros usos de la crema hidratante... que no son para tu piel

Es perfecta para quitar etiquetas difíciles de frascos, tarros o superficies sin rayarlas. La crema ablanda el adhesivo y permite retirarlo sin esfuerzo. Además, si no tienes betún, la crema hidratante funciona como acondicionador para cuero y recupera flexibilidad.

¿Quieres eliminar la electricidad estática en ropa? Un poco de crema en las manos, frotar ligeramente la prenda y adiós al efecto “se me pega”.

Si tu problema es una cremallera atascada, una pizca aplicada sobre los dientes de la cremallera recupera el deslizamiento sin dañarla. También puedes utilizarla para suavizar cutículas, para evitar que las puertas chirríen (si no tienes lubricante) y para proteger el metal de la oxidación. Una película muy fina en tijeras, herramientas pequeñas o bisutería evita que cojan humedad.