El truco con el que limpiarás tu microondas en menos tiempo del que pensabas
Un truco sencillo y barato para limpiar tu microondas ¡y sin olores!
El mejor truco para limpiar el microondas es fácil, barato y solo te llevará un par de minutos. Lo mejor de todo es que no dejará esos desagradables olores a químico que muchas veces se impregnan en los alimentos y no nos permiten disfrutarlos.
Agua, limón y cinco minutos
A partir de ahora, para limpiar tu microondas, solo necesitarás un bol apto, agua del grifo y un limón partido por la mitad. Exprimirás el limón y lo colocarás dentro. Pondrás el microondas en marcha durante unos segundos y después, gracias al vapor, la suciedad incrustada se habrá reblandecido. Sólo hará falta pasar un paño limpio por la superficie para que quede impoluta.
En este vídeo aprenderás a hacerlo paso a paso:
¿Por qué funciona?
Este truco tan sencillo es muy efectivo por las propiedades tan características del limón. El cítrico ayuda a reblandecer la suciedad y a ablandar las costras secas sobre las paredes, el plato y la puerta. De esta manera, será mucho más sencillo limpiarlas. Además, la principal ventaja de limpiar con limón es que no dejará malos olores en tu microondas, ni tampoco restos de químicos que pueden ser peligrosos cuando calientes tus alimentos.
De forma barata y fácil podrás limpiar la superficie en apenas unos minutos.
