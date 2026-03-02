La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con "más de 14 años de antigüedad": la Guardia Civil inspecciona las guanteras

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) advierte del envejecimiento del parque de vehículos en España, del retraso de los vehículos en la ITV y del aumento de defectos detectados en las inspecciones.

Igualmente, la asociación lamenta la elevada antigüedad del parque de turismos, que en 2025 alcanzó los 14,5 años de media, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

"España cuenta con un parque de turismos envejecido, con alto kilometraje y, en muchos casos, con falta de mantenimiento y, consecuentemente, retrasos en la inspección técnica e, incluso, los que no llegan ni a presentarse. Los datos demuestran que esta combinación incrementa la probabilidad de detectar defectos graves y está asociada a una mayor siniestralidad vial. Por ello, es clave garantizar que todos los vehículos estén con la ITV al día", ha explicado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

AECA-ITV analiza una relación directa entre la edad del turismo y el nivel de rechazo en la inspección técnica por defectos graves, es decir, su mal estado de mantenimiento. Mientras que en los turismos de entre 4 y 5 años el nivel de rechazo en las ITV se sitúa en torno al 7%, en los de más de 20 años supera el 22%. En la práctica, uno de cada cuatro turismos con más de dos décadas no supera la ITV a la primera.

El kilometraje acompaña esta evolución. A partir de los 20 años, los turismos superan los 220.000 kilómetros de media, lo que incrementa el desgaste de elementos esenciales para la seguridad como frenos, neumáticos, suspensión o dirección.

El estado de la ITV de un turismo y su antigüedad tiene también relación con su siniestralidad vial. A medida que aumenta la edad del vehículo, crece el porcentaje que circula con la inspección técnica caducada en el momento del siniestro.

Además, datos de la DGT muestran que, en vías interurbanas, el 4% de los turismos de entre 5 y 9 años implicados en siniestros viales tiene la ITV caducada. Este porcentaje se duplica, hasta el 8%, en aquellos con más de 15 años y sigue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el 12% en los vehículos de 25 años o más. Es decir, los turismos involucrados en siniestros con víctimas mortales son, de media, significativamente más antiguos.

Cabe recordar que en España, no tener la ITV en regla es una infracción grave que conlleva sanciones económicas, sin pérdida de puntos en el carnet. La multa estándar por circular con la ITV caducada o desfavorable es de 200 euros.