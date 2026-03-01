Tres superficies que tienes que limpiar (y en las que no habías reparado)

Hay superficies del hogar en las que casi nadie repara, pero es esencial que estén limpias para que nuestra casa no parezca descuidada. La última es especialmente importante, ya que es un foco de bacterias y gérmenes que solemos olvidar. Solo tardarás un par de minutos en limpiarlas, pero marcarán la diferencia entre una habitación impoluta y una que, simplemente, está aceptable.

El ángulo muerto del polvo: los rodapiés

Los zócalos de las paredes son ese punto en el que nadie repara y, precisamente por eso, en el que se puede acumular una buena capa de polvo. Un buen tip es sujetar un paño húmedo con el mango del cepillo o de la fregona, de esta manera, podrás limpiar todo el perímetro de la casa sin tener que agacharte.

La grasa en el interruptor de la luz

Seguro que se te viene a la cabeza el típico cerro de grasa alrededor de los interruptores. Se da especialmente en el caso de la cocina pero también puede ser en otras habitaciones, como el salón.

Esto sucede por el roce constante de las manos al encender o apagar la luz, que transmiten la grasa de la piel a la superficie. Todos pasamos un pañito por el interruptor, pero ahora ya sabes que es importante pensar también en las zonas contiguas.

Suciedad en el pomo de la puerta

Los pomos de las puertas, especialmente los del baño, son focos de especial conflicto en lo que a suciedad y gérmenes se refiere. Los tocamos con asiduidad, y no siempre tenemos las manos especialmente limpias, por lo que las bacterias, gérmenes y demás suciedad se suelen acumular con facilidad. Un buen tip es reservar un momento semanal para desinfectarlos, ya sea con un paño o un pulverizador.

Estos son los puntos conflictivos que no siempre recordamos limpiar, pero dedicar unos minutos semanales a limpiarlos hará que nuestra casa esté impoluta.