Así reducirás el tiempo de tu rutina de limpieza

A menudo postergamos las labores más estresantes de nuestro hogar porque creemos que nos van a quitar un tiempo que preferimos pasar haciendo otra cosa. Sin embargo, has de saber que en solo una hora podrás llevar a cabo todas esas tareas que te pasas tanto tiempo evadiendo. En este artículo, encontrarás un par de trucos que te ayudarán a optimizar tu rutina de limpieza de forma simple.

Un reloj inteligente. / LOZ

El truco del temporizador

Establecer temporizadores con bloques horarios te ayudará a acelerar el tiempo de limpieza de forma asombrosa. De esta manera, sabiendo claramente cuánto tiempo tienes para dedicarle a tus tareas, serás mucho más productivo a la hora de limpiar. No solo porque terminarás mucho más rápido, también porque en modo enfoque tendemos a aprovechar más el tiempo.

Limpia por habitaciones

Aquellas habitaciones de la casa que no necesitas limpiar todos los días, o por lo menos, no necesitas limpiar a fondo todos los días, puedes agruparlas y dedicar un tiempo exclusivo a ellas.

No procrastines

Limpiar en el momento es una excelente idea para que tus rutinas de limpieza sean más amenas. Cuando termines de comer o de cenar, pon los platos en el lavavajillas o aprovecha para limpiarlos. Recoge el baño después de ducharte e, incluso, puedes aprovechar ese momento para lavar la mampara de la ducha.

Mampara de ducha con gotas provocadas por el vapor / Freepik

La limpieza de la cocina

Hay que prestar especial atención a la limpieza de la cocina, ya que es la que más puede complicar tus rutinas de limpieza. Repasa las superficies y pasa un paño a la vitrocerámica cuando termines de cocinar. Además, es una excelente idea aprovechar los tiempos de cocinado para ir dejando la habitación impoluta. De esta manera, no solo te costará menos trabajo, sino que también quedará más limpia, ya que la suciedad no quedará incrustada en las superficies.

Aprovechar pequeños trucos para optimizar tus rutinas puede ser una maravillosa idea para mantener la casa en buenas condiciones, puesto que no te costará ponerte a limpiar.