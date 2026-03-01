Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mejor suavizante se hace en un vaso con sal

Un ambientador casero, económico y fácil de preparar

Sal gorda.

Benito Revilla

Mantener un buen olor en casa cuando hay animales puede convertirse en un reto diario. Aunque la limpieza frecuente es fundamental, existen pequeños trucos que ayudan a reforzar la sensación de frescor. Uno de los más utilizados consiste en colocar un vaso con sal gruesa, suavizante de la ropa y clavo de olor, una combinación que actúa como ambientador casero y contribuye a neutralizar olores persistentes, como el de la orina.

La base de esta mezcla es la sal gruesa. Su estructura cristalina actúa como material absorbente, reteniendo el líquido y liberando la fragancia de manera progresiva. Para prepararlo, basta con llenar un vaso con sal gruesa y añadir un chorro de suavizante hasta humedecer la parte superior sin cubrirla completamente.

El siguiente paso es incorporar varios clavos de olor. Esta especia desprende un aroma intenso y cálido que potencia el perfume del suavizante y aporta mayor duración. El resultado es una fragancia más profunda que ayuda a disimular y neutralizar olores ambientales.

En viviendas con mascotas, este truco resulta especialmente útil como complemento a la limpieza. Si bien no elimina la causa del olor, que debe tratarse limpiando adecuadamente la zona afectada, sí contribuye a mejorar el ambiente general, especialmente en espacios cerrados donde pueden concentrarse los olores.

Refuerzo frente al olor a orina

Cuando hay perros o gatos en casa, el olor a orina puede impregnarse en determinadas estancias. Tras limpiar la zona con los productos adecuados, colocar uno de estos vasos en el entorno ayuda a reforzar la neutralización del olor. La sal absorbe parte de la humedad ambiental y el aroma combinado del suavizante y el clavo contribuye a equilibrar el ambiente.

Para potenciar el efecto, se recomienda usar recipientes anchos que favorezcan la evaporación y situarlos en zonas con ligera corriente de aire. Remover la mezcla cada pocos días reaviva la fragancia, y añadir unas gotas adicionales de suavizante prolonga su duración.

Es importante mantener el vaso fuera del alcance de animales y niños, ya que el contenido no es apto para el consumo. Este método no sustituye a la higiene habitual, pero sí se convierte en un aliado económico y sencillo para mantener un ambiente más agradable en hogares con mascotas.

