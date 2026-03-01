Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo limpiar la tapicería del coche paso a paso sin dañarla

Claves para eliminar manchas y suciedad incrustada y mantener el interior como nuevo

Cómo limpiar la tapicería del coche

Benito Revilla

La tapicería del coche acumula polvo, restos de comida, manchas de bebida y suciedad que, con el paso del tiempo, terminan deteriorando el interior del vehículo. Mantenerla limpia no es solo una cuestión estética, también influye en la higiene y en la conservación del coche. Con algunos pasos sencillos es posible realizar una limpieza profunda sin necesidad de acudir a un servicio profesional.

El primer paso es aspirar cuidadosamente toda la superficie. Es importante retirar alfombrillas y utilizar una boquilla estrecha para llegar a las costuras y zonas menos accesibles. Este proceso elimina partículas sólidas que, al humedecerse, podrían generar barro o cercos difíciles de quitar.

Una vez retirada la suciedad superficial, puede prepararse una mezcla de agua tibia y jabón neutro. Con ayuda de un cepillo de cerdas suaves o una esponja ligeramente escurrida, se frota la tapicería con movimientos circulares. Conviene trabajar por zonas pequeñas y evitar empapar en exceso el tejido para que la humedad no penetre en la espuma interior.

Para manchas concretas, como café o grasa, el bicarbonato de sodio puede ser un gran aliado. Aplicarlo sobre la zona afectada, dejar actuar unos minutos y frotar suavemente ayuda a absorber la suciedad y neutralizar olores. Después, se retira con la aspiradora.

Secado y cuidados finales

El secado es una fase fundamental. Tras la limpieza, se recomienda pasar un paño seco para retirar el exceso de humedad y dejar el vehículo con las puertas abiertas en un lugar ventilado. Si se cierra el coche antes de que esté completamente seco, pueden aparecer malos olores o incluso moho.

En el caso de tapicería de cuero, deben utilizarse productos específicos o jabón neutro aplicado con un paño suave. Tras la limpieza, es recomendable aplicar una crema hidratante para cuero que evite grietas y prolongue su vida útil.

Realizar una limpieza profunda cada tres o cuatro meses y actuar de inmediato ante cualquier derrame es la mejor forma de mantener el interior del coche en buen estado. La constancia y el uso de productos adecuados marcan la diferencia.

