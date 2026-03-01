Lejía en el hogar: usos recomendados y precauciones imprescindibles

La lejía es uno de los productos más eficaces para desinfectar el hogar gracias a su capacidad para eliminar bacterias, virus y hongos. Su componente activo, el hipoclorito sódico, la convierte en una herramienta potente para mantener la higiene, especialmente en zonas sensibles como el baño o la cocina.

Uno de sus usos principales es la desinfección del inodoro, suelos y superficies donde pueden acumularse microorganismos. Siempre debe diluirse en agua fría siguiendo las indicaciones del fabricante. Aplicarla directamente sin diluir puede resultar agresivo para ciertas superficies.

También es útil para blanquear ropa blanca y eliminar manchas persistentes. En este caso, es fundamental respetar las cantidades recomendadas y evitar su uso en tejidos de color, ya que puede provocar decoloración irreversible.

Riesgos y recomendaciones

Nunca debe mezclarse lejía con amoniaco ni con productos ácidos, porque la combinación puede generar gases tóxicos peligrosos. Durante su uso, es aconsejable llevar guantes y ventilar bien la estancia para evitar la inhalación de vapores.

La lejía no es adecuada para superficies delicadas como mármol, madera o aluminio, ya que puede deteriorarlas. Para la limpieza diaria general, suelen ser suficientes detergentes suaves; la lejía debe reservarse para tareas de desinfección puntual.

Utilizada correctamente, es una aliada eficaz para mantener el hogar higienizado, pero su uso debe ser responsable y moderado para evitar riesgos innecesarios.