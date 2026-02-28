3 trucos de limpieza que te harán ahorrar

Una rutina de limpieza eficiente no solo te permitirá ahorrar tiempo, también dinero. Es importante que prestes atención a detalles como el tiempo de los ciclos de tu lavadora, la cantidad de químicos que requiere cada superficie o tejido y si un mismo producto te va a permitir limpiar más de una superficie.

En este artículo encontrarás tres consejos útiles para que limpiar te resulte más barato

Lavadora. / Foto de Rachel Claire

El orden de limpieza es más importante de lo que crees

Es esencial prestar atención a este detalle, porque un orden equivocado a la hora de limpiar puede hacer que tengas que repasar varias veces alguna superficie, lo que no solo te retrasará, también te hará perder dinero en producto gastado de forma innecesaria.

El orden correcto está claro, y responde a una norma muy sencilla: se limpia de arriba a abajo, primero el polvo y después los suelos. De esta manera, no tendrás que repasar superficies en las que haya caído polvo o salpicado la suciedad de otras.

bayeta 6 / Liliana Drew

Utiliza productos naturales

Los productos naturales son un gran aliado en la limpieza del hogar. No solo suelen ser más sostenibles y cuidadosos con tu hogar y con el planeta, también son más baratos.

Ten siempre a mano bicarbonato, limones, vinagre de limpieza y alcohol puro para poder crear mezclas con las que limpiar casi cualquier superficie. Después, será cuestión de ir quedándote con las mezclas y las cantidades.

Productos de limpieza / Freepik

Ojo a las cantidades: no te pases

Utilizar la cantidad correcta de producto es esencial a la hora de ahorrar en tus rutinas de limpieza. Es importante que tengas en cuenta que utilizar más limpiador no te va a garantizar mejores resultados, al contrario, puede dejar manchas de detergente en tu ropa, entre otras consecuencias desagradables.

En la mayoría de los casos, las dosis vienen marcadas en el envase, así que solo tendrás que leer las instrucciones y añadir la cantidad exacta.

Utilizar productos multiusos y fijarte en la utilidad de estos antes de comprarlos es otro truco extra que te ahorrará bastante dinero.

Tres trucos para que el detergente lavavajillas cunda el triple y dure mucho más tiempo. / Freepik

En resumen, prestar atención a los detalles, organizar las limpiezas con antelación y cuidar las cantidades de detergente puede ahorrarte una buena cantidad de dinero.