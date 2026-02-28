Esta es la frecuencia exacta con la que debes cambiar los textiles de tu hogar
Deberías lavar las toallas y las fundas de la almohada con más frecuencia de la que crees
El cuidado de la higiene personal comienza en lo más sencillo, las superficies con las que tu piel tiene contacto. Igual que es importante que la ropa esté limpia, lo es que las sábanas, mantas, toallas y demás textiles estén en buenas condiciones.
La frecuencia indicada
Cada uno de los textiles tiene un tiempo indicado de cambio dependiendo de la frecuencia y el roce que tengan con tu piel. Para las toallas, el tiempo indicado sería mucho más frecuente del que acostumbras. Cada tres o cuatro usos, se concentran bacterias y suciedad en las fibras y el tejido, que pueden infectar heridas, agravar brotes de acné o herir la piel sensible.
En cuanto a las fundas de las almohadas, deberías cambiarlas una o dos veces por semana y asegurarte siempre de que tu piel está limpia antes de irte a dormir. De esta manera, aunque las pieles muertas y la suciedad que desprende nuestro rostro mientras dormimos se acumularán de la misma manera en la tela, no lo hará la suciedad extra. Lo ideal, es lavar un par de veces a la semana las fundas o desinfectarlas diariamente pulverizando alcohol o agua de colonia.
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
- Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
- La plaza junto a la iglesia de Santa María de Tábara se convertirá en peatonal
- Las piscinas de Morales del Vino serán desbordantes desde este verano
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio
- La 'falta de personal y medios compromete la atención' en la Residencia Mixta de Benavente