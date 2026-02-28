Esta es la frecuencia exacta con la que debes cambiar los textiles de tu hogar

El cuidado de la higiene personal comienza en lo más sencillo, las superficies con las que tu piel tiene contacto. Igual que es importante que la ropa esté limpia, lo es que las sábanas, mantas, toallas y demás textiles estén en buenas condiciones.

Descubre el método fácil y accesible para combatir las manchas de maquillaje en sábanas y prolongar su vida útil- / Pexels

La frecuencia indicada

Cada uno de los textiles tiene un tiempo indicado de cambio dependiendo de la frecuencia y el roce que tengan con tu piel. Para las toallas, el tiempo indicado sería mucho más frecuente del que acostumbras. Cada tres o cuatro usos, se concentran bacterias y suciedad en las fibras y el tejido, que pueden infectar heridas, agravar brotes de acné o herir la piel sensible.

Noticias relacionadas

Lava las fundas de tu almohada periódicamente / Freepik

En cuanto a las fundas de las almohadas, deberías cambiarlas una o dos veces por semana y asegurarte siempre de que tu piel está limpia antes de irte a dormir. De esta manera, aunque las pieles muertas y la suciedad que desprende nuestro rostro mientras dormimos se acumularán de la misma manera en la tela, no lo hará la suciedad extra. Lo ideal, es lavar un par de veces a la semana las fundas o desinfectarlas diariamente pulverizando alcohol o agua de colonia.