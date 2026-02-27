Trucos fáciles y baratos de decoración que todo el mundo debería conocer

Si se trata de trucos de decoración, hay reglas no escritas que le dan a tus espacios un toque elegante y especial que hace que parezcan decorados por un profesional. A veces basta con pequeños trucos que, bien llevados a cabo, pueden cambiar por completo cómo se ve tu hogar. En este artículo encontrarás tres claves para decorar tu casa que te serán especialmente útiles si te vas a mudar próximamente, aunque la mayoría de ellas las podría aplicar cualquiera en su hogar.

Combina piezas modernas y piezas vintage

A veces, lo más sofisticado que puedes hacer para decorar tus espacios es combinar piezas de procedencia muy variada. Quizás baste con darte un paseo por el desván de tu casa familiar y llevarte un par de piezas pequeñas, de esas que llevan siglos guardando polvo pero que combinan asombrosamente bien con tus muebles modernos.

El mobiliario y la decoración de segunda mano han sido una moda muy seguida en los últimos años, ya que son la opción más sostenible a la hora de remodelar tu hogar. Sin embargo, ese no es su único atractivo. También se trata de una muy buena idea para darle personalidad a tu hogar. Los muebles, cuadros y objetos antiguos son especiales, difíciles de encontrar, por lo que resultarán mucho más llamativos en tu hogar. Además, muchas veces hay una historia detrás de cada objeto que lo hace más interesante.

El ángulo de colocación de los muebles importa

Muchas veces, optamos por colocar sofás, sillones y butacas pegados a la pared, intentando que molesten e interfieran en el espacio el mínimo posible. Sin embargo, colocar tu sofá, tu sillón y, especialmente, tus butacas, en un ángulo diferente (en diagonal, un poco ladeados...) puede ser una muy buena opción a la hora de dar más personalidad a tu hogar o separar espacios. Si el tamaño de tu salón te lo permite, prueba a colocar tu sofá como separador de espacios.

Un aire especial para tus fotos

En todas las casas hay algún que otro marco con el retrato de seres queridos, que muchas veces termina relegado a un rincón porque rompe con la estética del lugar. Sin embargo, hay algo que puedes hacer para que tus marcos sean los protagonistas y no un bulto visual que queremos camuflar.

Solo necesitarás una tira de fotos tomadas en un fotomatón, una tela estampada que combine con la pared o con los muebles de la estancia y un marco que sea bastante más grande de las fotos.

Para empezar, vas a forrar el fondo del marco con las fotos tomadas en el fotomatón. Después, pegarás con cola las fotos a la tela y cerrarás el marco. De esta manera, le darás un aire especial y mucho más estético.

No es necesario gastar un dineral para tener una casa bonita, con estilo y personalidad. Solo hay que arriesgar un poco y combinar lo que ya tienes hasta que esté a tu gusto.