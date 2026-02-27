Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enzo, el niño con enfermedad ultrarrara en ZamoraQuejas de los usuarios del AVE en ZamoraSalvan el único bar de este pueblo de ZamoraPierde una casa por impago de impuestos en Benavente
instagramlinkedin

¿Manchas en tu alfombra? Termina con ellas con productos caseros

Vinagre, jabón y agua son suficientes para terminar con las peores manchas en tu alfombra

Consejos para mantener tus alfombras

Consejos para mantener tus alfombras

Gaby Marcos

Las alfombras son uno de los textiles más delicados, ya que son los más expuestos a manchas, roce y suciedad. Están en contacto constante con superficies sucias y, precisamente por eso, su limpieza ha de ser exhaustiva. En este artículo encontrarás trucos para mantenerlas relucientes utilizando apenas un par de productos que probablemente encuentres en tu hogar.

Termina con los malos olores en tu alfombra

El bicarbonato, que tiene propiedades desodorizantes, puede terminar con manchas y, sobre todo, malos olores, en tu alfombra. Para terminar con los malos olores solo necesitarás espolvorear una cantidad considerable de producto sobre la alfombra y dejarla actuar toda la noche. Por la mañana, solo tendrás que aspirar con normalidad la alfombra y estará lista.

Si lo que quieres es limpiarla, tendrás que echarle, además del bicarbonato, agua tibia, jabón lavavajillas y un toque de vinagre blanco. Después, pulveriza la mezcla sobre la alfombra y déjala actuar. Aunque con manchas difíciles este método puede no ser completamente efectivo, funciona a la perfección con líquidos derramados recientemente o manchas frescas.

Noticias relacionadas y más

Limpieza profunda de la alfombra

Solo necesitarás dos productos para limpiar en profundidad tus alfombras, y son de lo más baratos y fáciles de conseguir. Bastará con una mezcla de agua tibia y jabón y con seguir este sencillo método:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents