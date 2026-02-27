¿Manchas en tu alfombra? Termina con ellas con productos caseros

Las alfombras son uno de los textiles más delicados, ya que son los más expuestos a manchas, roce y suciedad. Están en contacto constante con superficies sucias y, precisamente por eso, su limpieza ha de ser exhaustiva. En este artículo encontrarás trucos para mantenerlas relucientes utilizando apenas un par de productos que probablemente encuentres en tu hogar.

Termina con los malos olores en tu alfombra

El bicarbonato, que tiene propiedades desodorizantes, puede terminar con manchas y, sobre todo, malos olores, en tu alfombra. Para terminar con los malos olores solo necesitarás espolvorear una cantidad considerable de producto sobre la alfombra y dejarla actuar toda la noche. Por la mañana, solo tendrás que aspirar con normalidad la alfombra y estará lista.

Si lo que quieres es limpiarla, tendrás que echarle, además del bicarbonato, agua tibia, jabón lavavajillas y un toque de vinagre blanco. Después, pulveriza la mezcla sobre la alfombra y déjala actuar. Aunque con manchas difíciles este método puede no ser completamente efectivo, funciona a la perfección con líquidos derramados recientemente o manchas frescas.

Limpieza profunda de la alfombra

Solo necesitarás dos productos para limpiar en profundidad tus alfombras, y son de lo más baratos y fáciles de conseguir. Bastará con una mezcla de agua tibia y jabón y con seguir este sencillo método: