Cosas que funcionan en la cocina y las que no

Si tu fregadero es bajo encimera, seguro que la zona del grifo se encharca cada vez que friegas. Puedes adquirir un protector de fregadero de diatomita, que es superabsorbente y ayuda a mantener la zona totalmente seca.

Si la zona del escurridor no tiene pendiente suficiente, el agua se estancará. Puedes optar por comprar una alfombrilla que sea estética y absorba mucha agua y seque muy rápido. También puedes hacerte con un soporte extensible para tender bayetas y estropajos después de fregar, para colgarlos en el propio fregadero.

Un truco para ahorrar espacio en la cocina es pegar el portarrollos debajo de los armarios. De esta manera no tendrás que ubicarlo en la encimera, ganando un espacio extra para trabajar o ubicar un electrodoméstico de uso diario, como la freidora de aire.

Los ganchos para cables no sirven para electrodomésticos que se calientan, pero funcionan bien en el restro. Otro elemento que funciona siempre son las luces recargables debajo de los muebles de la cocina, que aportan buena iluminación en la zona de trabajo.

El gran error al usar el microondas

Existe un error que la mayoría comete cuando se trata de calentar la comida en el microondas y que consigue que se caliente de forma desigual, con partes hirviendo y otras que se queden frías, y esto ocurre porque el calor circula por zonas concretas.

Lo que debes hacer para evitarlo es remover la comida antes y después de calentarla en el microondas para que no se seque y recuperar su sabor original. Este pequeño gesto cambiará totalmente el resultado de tu comida a partir de ahora.