¿La comida rápida arruina tu dieta? Dos grandes mitos sobre alimentación

La pérdida de peso está rodeada de mitos que confunden a muchas personas. La información que presentamos aquí proviene directamente del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, que aclara dos de los errores más comunes sobre cómo adelgazar de manera saludable.

Mito 1: “Algunas personas pueden comer todo lo que quieran y aun así perder peso”

Verdad: aunque parece que algunas personas no ganan ni un kilo sin importar lo que comen, la realidad es que todos necesitan gastar más calorías de las que consumen para perder peso. No existen fórmulas mágicas: la energía que ingerimos a través de los alimentos siempre debe equilibrarse con la que gastamos.

Factores como la edad, los medicamentos, los hábitos diarios y la genética pueden influir en el peso, pero ninguno elimina la regla básica de calorías ingeridas versus calorías quemadas, explican desde el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Consejo práctico: Comer tus alimentos favoritos no está prohibido. Lo importante es mantener un plan de alimentación saludable, ajustar las porciones y vigilar el número total de calorías. Por ejemplo, puedes hornear en lugar de freír, elegir leche baja en grasa y llenar la mitad del plato con frutas y vegetales para equilibrar la dieta.

Mito 2: “No debo comer comida rápida si estoy a dieta porque siempre es mala”

Verdad: aunque muchas comidas rápidas son ricas en calorías y grasas, no es necesario eliminarlas por completo. La clave está en elegir cuidadosamente los alimentos disponibles y optar por porciones pequeñas y equilibradas. Esto permite disfrutar de una hamburguesa o pizza sin comprometer tus objetivos de salud, apuntan desde el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Consejos para comer saludable en restaurantes de comida rápida:

Evita combos o especiales que aumentan las calorías de manera innecesaria.

Opta por frutas frescas o yogur sin grasa como postre.

Limita ingredientes altos en grasa como tocino, queso o salsas.

Prefiere alimentos a la plancha, al horno o al vapor en lugar de fritos.

Bebe agua o leche sin grasa en lugar de refrescos azucarados.

Acompaña tus comidas con ensalada o arroz con frijoles en vez de papas fritas o yuca.

Siguiendo estas pautas, es posible disfrutar de tus comidas favoritas sin sabotear tu dieta, señalan desde la web oficial del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.