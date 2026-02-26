Los mejores trucos a la hora de preparar tu casa para recibir invitados

Es muy común querer impresionar a nuestros invitados y que estos se lleven la mejor imagen de nuestra casa. Para ello, cada detalle cuenta: olores, limpieza, orden... y que tus convidados encuentren en tu casa todo lo necesario para pasar una velada agradable. En este artículo encontrarás una pequeña guía para acondicionar los diferentes espacios de tu casa para la llegada de seres queridos.

Haz que el cuarto de invitados sea reconfortable

Desde el olor de las sábanas hasta tener al alcance de la mano cualquier detalle que puedan necesitar y no haber llevado en su maleta. Para que tus invitados encuentren en tu casa el clima agradable que les hará querer volver, pulveriza sobre sábanas y cortinas algún spray con un olor agradable que facilite el descanso. Una buena opción puede ser una bruma con olor a lavanda, aroma famoso por sus propiedades calmantes. Es buena idea también el olor a lilas o algodón limpio. Si tienes lámparas pequeñas o puntos auxiliares de luz cálidas, déjalos prendidos cuando recibas a tus invitados.

Para rematar y que tu habitación sea totalmente confortable, coloca sobre la cama una cesta con productos de bienvenida: alguna bolsa de té, velas, brumas olfativas y chocolatinas. Así tus invitados, cuando se queden a solas, se sentirán bienvenidos y agasajados gracias a los productos que encuentren en la cesta.

El punto más importante: el baño

Cuando viajamos a casa de un ser querido, es común que no llevemos con nosotros ciertos productos de la bolsa de aseo, o incluso que los dejemos olvidados. Por eso, encontrar en el baño de invitados un set con toallas limpias (un detalle extra sería pulverizar sobre las toallas el mismo spray que hemos utilizado para las sábanas y textiles de la habitación), pasta y cepillo de dientes, gel de ducha, champú, acondicionador, crema corporal y otros productos de higiene que consideres necesarios. Alguna horquilla o pinza para el pelo puede ser un detalle que tus invitados recuerden con cariño.

Hacer que tus invitados se lleven una buena impresión de tu casa es más sencillo de lo que pueda parecer.