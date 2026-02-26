Aprender a utilizar este ingrediente secreto mejorará tus postres

Cuando cocinamos, especialmente si se trata de postres, utilizar correctamente cada ingrediente puede cambiar el resultado del plato de forma radical. Por eso es importante que tengamos en cuenta todos los matices. Realzar las notas de los ingredientes más importantes, asegurarnos de que el postre no es extremadamente dulce o que no nos hemos quedado cortos con el endulzante son puntos clave, pero hay un truco extra que te hará quedar como un experto sin dedicar demasiado tiempo... ¡y de lo más barato!

El ingrediente secreto

Un producto realmente barato y fácil de incorporar en las recetas, aunque lo más importante es que prestes atención a las cantidades. Se trata de una pizca de sal, bastará con menos de media cucharada pequeña. La razón por la que la sal es una buenísima idea para tus postres es porque actúa como potenciador de sabor. Consigue equilibrar el dulzor excesivo, resaltar los matices ocultos en los alimentos y mejorar la textura final de los dulces.

La sal en la comida consigue reducir el amargor y la acidez, equilibrando el toque de dulzura perfecto en sabores como el chocolate o el caramelo. Además, resalta la dulzura natural sin resultar empalagoso, lo que ayuda a perfeccionar la experiencia.

En cuanto a la textura, ayuda a fortalecer la composición de las masas, ya que contribuye a las proteínas del gluten. De esta manera, conseguimos una mayor consistencia.

Otro beneficio de la sal es que actúa como conservante natural, alargando brevemente el tiempo de consumición de tus postres.

Unos trucos extra

Aunque la sal en los dulces es una excelente idea, es también un arma de doble filo. Es importante que no te excedas, ya que puedes terminar con los sabores naturales del plato. No hagas que el postre sea salado.

En cuanto al tipo de sal a utilizar, puedes optar por sal en escamas para brownies o trufas, de esta forma le darás un toque más crujiente. Para masas, lo ideal es utilizar sal de mesa fina.

Además, cuanta más grasa tenga el postre, más efectivas serán las propiedades de la sal. Es ideal que la agregues a ingredientes como la leche condensada.