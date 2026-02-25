El nuevo producto viral que deja las superficies relucientes

En los últimos meses, y fomentado por su viralidad en redes, la llamada pasta limpiadora Pink se ha ganado un hueco destacado entre los productos de limpieza del hogar. Su textura en pasta concentrada y su capacidad para eliminar suciedad incrustada la han convertido en una aliada para quienes buscan resultados visibles con poco esfuerzo.

Este producto destaca por su versatilidad. Puede utilizarse en vitrocerámicas, hornos, fregaderos, azulejos, grifos, juntas, zapatillas blancas e incluso muebles de jardín. Basta con aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja húmeda, frotar suavemente la superficie y retirar con un paño limpio. El resultado suele ser inmediato, devolviendo brillo y eliminando manchas resistentes.

La clave de su éxito radica en su poder ligeramente abrasivo, que permite desprender grasa acumulada y restos difíciles sin dañar la mayoría de materiales. No obstante, se recomienda probar primero en una zona poco visible para evitar posibles marcas en superficies delicadas.

Un producto concentrado que cunde mucho

Otra de sus ventajas es su rendimiento. Al tratarse de una pasta concentrada, se necesita muy poca cantidad en cada uso, lo que hace que el envase dure bastante tiempo. Esto la convierte en una opción económica frente a otros limpiadores más específicos.

Aunque no sustituye a todos los productos del hogar, la pasta Pink sí puede convertirse en un recurso habitual para limpiezas profundas puntuales, especialmente en cocina y baño. Utilizada correctamente, ayuda a recuperar el aspecto original de muchas superficies que parecían difíciles de salvar.