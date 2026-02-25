Cómo limpiar los tuppers y eliminar manchas y olores persistentes

Los tuppers de plástico son imprescindibles en cualquier cocina, pero con el uso frecuente tienden a mancharse, especialmente cuando se utilizan para guardar salsas, tomate o comidas con grasa. Además, pueden acumular olores desagradables si no se limpian correctamente.

Para una limpieza básica eficaz, lo primero es lavarlos cuanto antes tras su uso con agua caliente y detergente lavavajillas. Sin embargo, cuando ya presentan manchas visibles, existen trucos caseros que ayudan a recuperarlos. Uno de los más efectivos es mezclar bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta y frotar la zona afectada con una esponja. Tras dejar actuar unos minutos, se aclara con abundante agua.

Otra opción útil es introducir en el recipiente agua caliente con unas gotas de vinagre blanco o zumo de limón. Esta mezcla ayuda a neutralizar olores y a aclarar manchas leves. Para manchas más persistentes, puede colocarse el tupper al sol después de lavarlo, ya que la luz solar contribuye a blanquear el plástico de forma natural.

Evitar errores que acortan su vida útil

Es importante no utilizar estropajos metálicos ni productos excesivamente abrasivos que puedan rayar el plástico, porque las microfisuras facilitan que la suciedad se incruste con mayor facilidad en el futuro. Tampoco conviene cerrar los recipientes si aún conservan humedad en el interior, pues esto favorece la aparición de malos olores.

Con estos sencillos cuidados, los tuppers pueden mantenerse en buen estado durante mucho más tiempo, conservando tanto su aspecto como su funcionalidad y evitando tener que reemplazarlos con frecuencia.