Dos trucos para rescatar polvos compactos que creías perdidos

Invertir en unos buenos polvos compactos, colorete o sombas de ojos puede ser la mejor opción para tu neceser de maquillaje. Sin embargo, es muy común darlos por perdidos cuando todavía no has utilizado ni la mitad del producto. Los dos problemas más comunes que hacen que tires tus polvos de maquillaje son el endurecimiento a causa del uso y la rotura por una mala caída. No obstante, la solución a estos problemas es muy fácil, y ni siquiera necesitarás utensilios muy caros.

La solución a los polvos endurecidos

Debido al roce de la brocha, la esponja de maquillaje o al contacto con otros productos, la superficie de tu polvo compacto, tu colorete o tus sombras de ojos puede verse dura, con un acabado glaseado. Cuando esto pasa se pierde toda la pigmentación, dejando un producto inutilizable. Aunque una posible solución a este problema sería rasparlo con un cuchillo, de esta manera se perdería gran cantidad de producto y corres el riesgo de apretar demasiado, llegando a romperlos. Un remedio mucho más sencillo y efectivo sería cortar un trozo de cinta adhesiva, pegarlo sobre la zona endurecida y levantar con él la superficie inservible del polvo, retirando solo una fina capa de producto y dejando el restante en perfectas condiciones. Ni siquiera es necesario apretar demasiado, si la cinta adhesiva tiene fuerza suficiente bastará con una leve pasada.

Después de esto, los polvos recuperarán su pigmentación original.

Si los polvos se rompen...

Muchas veces, aunque el producto sea bueno, el paquete puede sufrir debido a alguna caída accidental. En estos casos, si los polvos se rompen, es muy complicado volver a utilizarlos con normalidad. La pigmentación cambia y el resultado final no termina siendo el esperado. La solución a este problema, que muchas veces puede hacer que termines tirando el producto, es mucho más sencilla de lo que parece. Para recuperar tus polvos solo necesitarás una espátula (o, en su defecto, una cuchara pequeña) y alcohol, de preferencia isopropílico.

El proceso es muy sencillo: vas a rociar una pequeña cantidad de alcohol sobre la superficie del mismo paquete, o donde quieras echar tus polvos, y a formar una pasta. Es importante que utilices el alcohol justo y necesario para formar la pasta, ya que si queda demasiado líquida se puede perder la pigmentación de los polvos.

Después, utilizarás la cuchara para dar forma a los nuevos polvos compactos, aplanando la superficie. Dejarás secar el producto y lo recuperarás perfecto, con la misma pigmentación de siempre.

De esta manera, habrás solucionado dos de los principales problemas de tu neceser de maquillaje de forma rápida, sencilla y barata.