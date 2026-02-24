El trucazo para eliminar las manchas de rotulador de la ropa con laca para el pelo

Si tienes niños en casa es probable que debas enfrentarte a manchas difíciles de eliminar. Las de pintura o rotulador son de las más frecuentes, pero no temas, porque te damos varios métodos para eliminarlas con relativa facilidad.

Empieza aplicando una buena cantidad de laca en todas las manchas de rotulador que tenga la ropa. Después, añade unas gotas de jabón lavavajillas y frota con un estropajo suave, aunque también puedes utilizar un cepillo de dientes. Acto seguido, deja actuar 10 minutos.

El siguiente paso es introducir la prenda en la lavadora y programar un ciclo de lavado a 40 grados. Al término del mismo verás que no queda ni rastro de las manchas de tinta y que la ropa luce como nueva. No es necesario que apliques productos más agresivos, con esta técnica será suficiente.

Alcohol de farmacia

Sin embargo, no es la única manera para elimninar las manchas de rotulador de la ropa. Existe otra técnica consistente en utilizar alcohol de farmacia, un producto habitual que disuelve la tinta del rotulador. ¿Cómo aplicarlo? Sitúa papel absorbente bajo la mancha y humedece un algodón o paño limpio con alcohol. Después, da pequeños toques sobre la mancha, sin frotar, pare evitar extender la tinta.

Mediante este sistema, la tinta se va transfiriendo al papel absorbente hasta casi la eliminación completa de la mancha. Será entonces cuando deberás lavar la prenda en la lavadora en un programa habitual.

Este consejo de limpieza para la ropa manchada con rotulador es especialmente útil en tejidos lavables y manchas recientes. Sin embargo, para eliminar la tinta de los rotuladores permanentes necesitarás repetir el proceso hasta obtener el resultado deseado.

Leche entera

Si nada de esto funciona, puedes probar otro truco que propone La Ordenatriz, una de las influencers de limpieza con mayor número de seguidores de España. Ella propone utilizar leche entera pra eliminar manchas de tinta. Solo necesitas calentar la leche a 40 grados y vertirla sobre la mancha. Deja actuar ocho horas y lava la ropa después en la lavadora.