¿Tienes la piel seca? Prueba esta crema corporal low cost con aroma gourmand

Cuando tienes piel seca, madura o deshidratada, es importante que prestes atención a las cremas que utilizas, ya que pueden estar empeorando condiciones sensibles en tu tejido. Una piel correctamente hidratada es fundamental para evitar molestias como picazón o tirantez, y no hace falta gastar un dineral para conseguirla.

Mercadona lo sabe, y hace unos meses sacaba la crema perfecta para este tipo de pieles. Una manteca nutritiva, de hidratación profunda e ideal para pieles secas, deshidratadas o maduras. Aunque la inspiración para crearla fuera una mucho más cara, puedes encontrar este producto en tu Mercadona de confianza por solo 4,50€. Se trata de la manteca murumuru, con un aroma avainillado muy dulce, con notas de coco, galleta y caramelo. Perfecto si disfrutas los aromas gourmand.

¿Conoces las propiedades de esta crema low cost?

No solo es atractiva por su olor dulce, la manteca murumuru tiene propiedades muy interesantes para tu piel.

Lo primero que se podría destacar de esta crema para piel seca es su poder de hidratación profunda. Sobre todo por los ingredientes, en los que Mercadona no ha arriesgado y ha decidido apuntar hacia aquellos que desde hace años funcionan en este tipo de piel: aceite de aguacate y almendras dulces y vitamina E. Estos son conocidos por su potencial altamente hidratante, antioxidante y nutritivo. El aceite de almendras dulces aporta hidratación profunda, mientras que el aceite de aguacate es famoso por sus propiedades antioxidantes, que previenen los signos de la edad y ayudan a contenerlos. Por otra parte, la vitamina E la podemos encontrar en todo tipo de cremas antiedad. En este caso, por menos de cinco euros.

En cuanto a la textura, es extremadamente densa. Quizás, precisamente por eso, esta crema no sea del agrado de todos los consumidores. Sin embargo, pese a lo concentrado del producto, es de muy rápida absorción, y deja la piel con un acabado sedoso perfecto para resaltar el bronceado o simplemente para sentirse más confortable con uno mismo.

La manteca murumuru es ideal para reparar zonas secas o agrietadas, así que si no eres de piel seca, madura o deshidratada también podrás disfrutar de sus propiedades en partes como codos, rodilla, talones u otras con tendencia a sufrir más la sequedad.

Crema ideal para temporadas de frío

En épocas de frío, debido a las inclemencias del tiempo, la piel tiende a sufrir más y agrietarse. Es por eso que la manteca murumuru es ideal para estas temporadas, y podrá servirte de gran ayuda en épocas en las que el viento o el frío resequen tus manos, brazos u otras partes del cuerpo.

Además, su aroma cálido y gourmand resulta muy reconfortante en esta época del año, dejando una sensación de calma muy agradable.

Así que si tienes la piel seca, deshidratada o simplemente buscas una crema low cost con aroma gourmand, en Mercadona podrás encontrar la manteca murumuru por menos de cinco euros.