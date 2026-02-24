Así recibió María Lamela la llamada que le cambia la vida: nueva presentadora de ‘Supervivientes 2026’

La cuenta atrás para ‘Supervivientes 2026’ ya está en marcha y lo hace con un anuncio clave: María Lamela será la nueva presentadora desde Honduras. Tras confirmarse oficialmente su fichaje —tomando el relevo de Laura Madrueño— la periodista ha concedido una entrevista exclusiva publicada en la web de Telecinco, donde habla abiertamente de este nuevo reto profesional.

En la entrevista, María Lamela confiesa que la noticia la descolocó por completo: “Me pilló absolutamente por sorpresa”. La periodista explica cómo recibió la llamada y cómo fue asimilando que estaba ante uno de los mayores desafíos de su carrera.

No es un cambio menor. Llega después de casi ocho años vinculada a la actualidad televisiva, donde ha trabajado como reportera, investigadora y copresentadora. Ese recorrido, tal y como detalla en la entrevista publicada en la web de Telecinco, es uno de los pilares que ahora la respaldan para afrontar el directo desde los Cayos Cochinos.

Presión, vértigo y respeto al formato

En la conversación, María no oculta el respeto que le impone el entorno: las condiciones extremas, el directo en un escenario cambiante y la responsabilidad de conducir pruebas icónicas del programa. El clima, los imprevistos técnicos y la intensidad emocional de los concursantes convierten cada gala en un reto constante. Aun así, en la entrevista deja claro que asume esa presión como parte natural del desafío.

También reflexiona sobre el momento vital en el que se encuentra. Recuerda sus inicios como reportera todoterreno, su formación en Comunicación Audiovisual y su paso por la televisión autonómica de Galicia, donde aprendió a enfrentarse a situaciones imprevisibles. Además, repasa su experiencia en el reality ‘Salvaxe’ en 2024, que considera un aprendizaje clave para dar ahora este salto.

Un relevo con historia

Otro de los puntos destacados de la entrevista publicada en la web de Telecinco es la conciencia de continuidad. María Lamela toma el relevo de Laura Madrueño y asume también el legado de Lara Álvarez, dos figuras muy vinculadas al formato desde Honduras. “Son grandes profesionales y grandes personas”, afirma, consciente de las altas expectativas del público.

La entrevista también aborda cómo se prepara emocionalmente para gestionar conflictos, abandonos y momentos límite. María explica que entiende su papel como narradora y mediadora, alguien que debe mantener la calma incluso en situaciones desbordadas.

A punto de comenzar la aventura, sus palabras en la web de Telecinco dibujan un momento de inflexión: más visibilidad, más exposición y un salto profesional que afronta con respeto, ambición y una mezcla de vértigo e ilusión.